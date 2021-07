V soboto potrdili 32 novih okužb

Poleg 740 PCR-testov so pristojni v soboto opravili tudi 17.730 hitrih antigenskih testov. Vse HAT-teste preverijo še s PCR-testi, ki so bolj zanesljivi.

Od ponedeljka številne storitve le še ob izpolnjevanju PCT, kako bo s preverjanjem?

Ponovno lahko opomnimo, da bodo od ponedeljka v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, lahko samo potrošniki, ki izpolnjujejo PCT pogoj. Odlok bo veljal od 26. julija do vključno 1. avgusta letos.

Že od petka morajo izpolnjevanje PCT-pogojev ob vstopu na prireditev oziroma shod preverjati organizatorji kulturnih in športnih prireditev ter javnih shodov. Ponudniki blaga in storitev morajo prav tako na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti potrošnike, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno v vseh zgoraj navedenih prostorih.

Aplikacija, ki naj bi izvajalcem storitev olajšala preverjanje izpolnjevanja pogojev PCT pri svojih obiskovalcih oziroma gostih, je trenutno še vedno v fazi oziroma postopku nadgradnje. Do nadaljnjega oziroma dokler dostop do nje ne bo znova omogočen, morajo izvajalci storitev izpolnjevanje pogojev PCT tako preverjati na podlagi dokazil, ki jih obiskovalci oziroma gosti predložijo v tiskani ali elektronski obliki, so dodali. Vprašanje tako še vedno ostaja, kako bo preverjanje dejansko sploh steklo v praksi.