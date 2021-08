V torek potrdili 508 novih okužb

V torek so pristojni opravili 2805 PCR-testov, potrdili pa so 508 okužb, poleg tega so opravili še 17.740 hitrih antigenskih testov, pri čemer pozitivne dodatno preverjajo še s PCT-testom. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb znaša 345, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa je 187, kažejo podatki NIJZ.

Dan prej, v ponedeljek, je bilo v Sloveniji opravljenih nekoliko manj PCR-testov, in sicer 2489, pri tem pa je bilo odkritih 477 novih primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je znašal 19,2 odstotka, kar je več kot v torek.