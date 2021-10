V petek potrdili 883 novih okužb

V petek je bilo opravljenih 4610 PCR-testov in 29.878 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne hitre teste potrjujejo še z zanesljivejšimi PCR-testi. Pristojni so potrdili 883 okužb, s čimer je delež pozitivnih testov znašal 19,2 odstotka. Sedemdnevno povprečje ob tem znaša 800 primerov (dan prej 816), v zadnjih 14 dneh pa so na 100.000 prebivalcev potrdili 553 okužb (dan prej 559), kažejo podatki NIJZ.

Trenutno je aktivnih 11.719 primerov, kar je 120 manj kot dan prej.