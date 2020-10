'Vlada bo glede na situacijo zagotovo podaljšala veljavnost turističnih bonov'

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je na vladni novinarski konferenci povedal, da nas je poslabšanje epidemiološke slike postavilo v nepredvidljivo situacijo. Da je situacija resna, kaže to, da je skoraj cela Slovenija zavita v rdeče: "Zavedamo se, da spremembe niso enostavne, zato moramo združiti moči, da bomo enkrat to premagali, je povedal minister. V tem trenutku so ukrepi edina logična rešitev, da zajezimo širjenja koronavirusa. Če kdaj, je zdaj čas, da pokažemo odgovornost do sebe, družbe in skupne blaginje," je povedal Počivalšek.

Prišli smo do točke, ki zahteva hitre in učinkovite spremembe, je poudaril. Vlada je sprejela spremembe odloka, ki začnejo veljati jutri. "Z vladnimi ukrepi želimo na eni strani vzdrževati kondicijo gospodarstva, na drugi strani pa zagotoviti najboljšo kvaliteto življenja, glede na trenutne razmere," je povedal na novinarski konferenci. Vlada je zato včeraj sprejela spremembo Odloka glede omejitev ponudbe ter prodaje blaga in storitev in začne veljati z jutrišnjim dnem.

Opravljanje gostinske dejavnosti med 6. in 21. uro je, ne glede na status regije, dovoljeno v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost izključno za svoje zaposlene oziroma varovance, v primeru dostave hrane in pijače in za osebni prevzem hrane in pijače.

Poleg diskotek in nočnih klubov je ponujanje storitev sedaj prepovedano tudi v kinematografih in kulturnih ustanovah. Izjema so galerije, muzeji, arhivi in knjižnice, vendar ob upoštevanju omejitve ena oseba na 20 m2.

Upravljavci trgovskih centrov in trgovci so dolžni zagotoviti upoštevanje pravil, ki urejajo maksimalno število strank v prostoru.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponudbe, prodaje blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 m2 na stranko ali na eno stranko, če je prostor manjši od 20 m2. To zdaj velja tudi za frizerske in kozmetične salone v rdečih regijah v primeru dostave hrane in pijače in za osebni prevzem hrane in pijače.

Fitnes centri v rdečih regijah ostajajo zaprti, v oranžnih pa velja pravilo 1 osebe na 20 m2.

Upravljavci trgovskih centrov in trgovci so dolžni zagotoviti upoštevanje pravil, ki urejajo maksimalno število strank v prostoru. V nasprotnem primeru ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet oziroma opravljanje dejavnosti, je povedal Počivalšek. Dodal je, da bo glede na trenutne razmere vlada zagotovo podaljšala veljavnost turističnih bonov za eno leto.