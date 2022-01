Nove študije krepijo prepričanje, da omikron manj prizadene pljuča

Več nedavnih znanstvenih študij je pokazalo, da se nova različica koronavirusa omikron bolj širi v grlu kot v pljučih. To bi lahko pojasnilo hitro širjenje omikrona, hkrati pa je novi sev manj smrtonosen od ostalih različic, so prepričani znanstveniki.

Šest študij, ki jih navaja britanski Guardian, je pokazalo, da različica omikron ne poškoduje pljuč v tolikšni meri kot delta in ostale različice novega koronavirusa. "Rezultat številnih mutacij virusa je, da omikron napade drugo vrsto celic. Napade zgornja dihala, celice v grlu. Tam se veliko hitreje množi kot globoko v pljučih," je pojasnil profesor virologije z univerze College London Deenan Pilly, ki sicer poudarja, da so rezultati študije še preliminarni. Ker se virus hitreje množi v grlu, je tudi bolj prenosljiv, kar bi lahko pojasnilo hitro širjenje omikrona med prebivalstvom. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi raziskovalci Univerze v Liverpoolu. Testiranja so opravili na miših in ugotovili, da so tiste, ki so bile okužene z omikronom, izgubile manj telesne teže, prav tako so imele manjšo virusno obremenitev. "To je en košček sestavljanke. Živalski model kaže, da je bolezen manj resna kot delta. Zdi se, da živali hitreje okrevajo. To je dobra novica, a moramo biti kljub temu pozorni, še posebej tisti, ki so ranljivi," je povedal profesor James Stewart.

Na univerzi Cambridge so iz vzorcev krvi ugotovili, da omikron težje prodre v pljučne celice.

Tudi raziskovalci iz Belgije, ki so opravili študijo na sirskih hrčkih, so zaznali manjšo virusno obremenitev v pljučih v primerjavi z drugimi različicami. Profesor Johan Neyts sicer priznava, da je lahko virus morda bolj nalezljiv pri ljudeh kot pri hrčkih, da ima večjo verjetnost okužb zgornjega dela dihal ali pa je izzval manj hudo obliko bolezni. Pri poskusih na miših so podobne rezultate zabeležili še ameriški raziskovalci, ki so podatke posredovali znanstveni reviji Nature. Raziskovalci z Univerze v Glasgowu pa so odkrili dokaze, da je omikron spremenil način vstopa v telo. Kot trdijo, se je omikron po vsej verjetnosti sposoben izogniti imunosti ljudi, ko so dvakrat cepljeni proti covidu-19, poživitveni odmerek pa je zaščito "delno obnovil". Raziskave sicer prihajajo v času razprav, katera samotestiranja so najprimernejša. Nekateri znanstveniki so namreč v preteklem tednu predlagali, da bi bili v uporabi hitri testi z vzetimi brisi iz žrela in nosu. Profesorica Jennifer Rohn z University College London je povedala, da je bil rezultat njenega brisa iz nosu negativen, ko se je testirala še iz žrela, pa je bil pozitiven.

Omikron se, kot kažejo raziskave, bolj širi v grlu kot v pljučih. FOTO: Shutterstock