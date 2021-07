Novela zakona o nalezljivih boleznih vladni izgovor za še več nadzora in omejitev?

Opozicija je do novele kritična, saj je prepričana, da si želi vlada z novelo omogočiti preširoka pooblastila pri omejevanju pravic oziroma sprejemanju ukrepov. Zato so vložili več amandmajev k noveli zakona.

V LMŠ predloga ne podpirajo, saj menijo, da grobo posega v temeljne človekove pravice. "Po noveli ZNB, če bo sprejeta, bo vlada še naprej imela pristojnost arbitrarno odločati o ukrepih pri pojavu nalezljivih bolezni, pri čemer zakon v trenutni obliki predvideva odprt in nedokončen seznam ukrepov, kar ni sprejemljivo. Iz zakona pa je treba črtati tudi policijsko uro in omejitev gibanja na občine, saj ne pripomoreta k omejevanju širjenja virusa," so zapisali v LMŠ in dodali, da je treba predlagani zakon, o katerem ne bo mogoče razpisati referenduma, zavrniti. "Zakon potrebujemo in treba ga je nadgraditi ter prilagoditi času, a ne brez sodelovanja stroke ter civilne družbe in ne po nujnem postopku," opozarja vodja poslancev LMŠ, Brane Golubović .

Ustavno sodišče je v svoji odločbi med drugim zapisalo, da mora biti zakonodajalec izjemno previden in natančen pri omejevanju pravic in svoboščin, da ne bi prihajalo do zlorabe. A, kot kaže, predlagana novela zakona teh zlorab ne preprečuje.

Novela zakona o nalezljivih boleznih med drugim na novo opredeljuje ukrep karantene. Če je do sedaj veljalo, da je karanteno mogoče razglasiti le pri najhujših nalezljivih boleznih, katerih smrtnost je med 40 in 90 odstotkov, pa novela na novo določa, da se ukrep karantene lahko uvede pri vseh boleznih, ko tako odloči minister za zdravje oziroma vlada.

Blaž Kovač z Amnesty International Slovenija je opozoril, da predlog uvaja mehanizme za hitro in učinkovito odločanje vlade, ne uvaja pa ravnovesij in zavor, da bi se lahko na to hitro in učinkovito odzivali drugi sistemi, denimo sodstvo.

Med drugim novela zakona prinaša še podlago za obvezno nošenje mask, saj je gibanje in izvajanje dejavnosti pogojeno z upoštevanjem higiensko varnostnih ukrepov in drugih specifičnih zaščitnih ukrepov. Sem pa sodijo tudi maske.

Še vedno preslišano mnenje zdravstvene stroke

O ukrepih bo na koncu odločala vlada, ki bo pridobila mnenje NIJZ, medtem mnenje strokovne medicinske stroke tudi z novelo zakona ostaja neupoštevano.

7. člen zakona bo z novelo dobil še peti odstavek, ki opredeljuje nevarno območje. "Okuženo in ogroženo območje obsega najmanjše geografsko, upravno ali statistično zaokroženo območje s skupnimi epidemiološkimi značilnostmi, ki še omogočajo spremljanje gibanja posameznikov ob njegovem vstopu oziroma izstopu z okuženega ali ogroženega območja." To pa so lahko občine, statistične regije in podobno.

Več pooblastil inšpektorjem

Po novem vam lahko gibanje omeji tudi inšpektor, saj mu novela zakona med drugim omogoča, da sprejme ukrep izolacije in omejitve svobode gibanja za vse osebe, za katere se ugotovi ali sumi, da so zbolele za določeno nalezljivo boleznijo. Skratka, ni nujno, da gre za bolno osebo.

Se pa lahko ukrepi glede omejitve gibanja, zbiranja in prehajanja meje z odlokom odredijo vsakokrat najdlje za petnajst dni. Z vsako spremembo pa mora pred izdajo odloka vlada pridobiti dopolnjeno strokovno oceno, o ukrepih in strokovnih ocenah pa mora obveščati DZ in javnost.

Opozorila zakonodajnopravne službe

Parlamentarna zakonodajnopravna služba je pred obravnavo novele na odboru za zdravstvo opozorila, da kljub zagotovilom vlade, da zlasti spremenjeni 39. člen v celoti obravnava vse ustavno problematične vidike, besedilo novele zakona vladi še vedno na več mestih omogoča samovoljno odločanje o ukrepih, prav tako ni jasno, ali so vladne odločitve vezane na predloge strokovnih institucij.