Novi brazilski minister za zdravje odstopil že po mesecu dni na položaju

Teich na novinarski konferenci, na kateri je naznanil odhod, ni navedel razlogov za svojo odločitev, sta se pa z Bolsonarom razhajala pri več vidikih vodenja zdravstvene krize. Bolsonaro je denimo tako kot njegov ameriški kolega Donald Trump za uporabo proti koronavirusu promoviral zdravilo proti malariji hidroksiklorokin, čeprav so raziskave pokazale, da to nima blagodejnih učinkov oziroma prinaša s seboj nevarne stranske učinke. Minister se prav tako ni strinjal z Bolsonarovim spodbujanjem odprte ekonomije Brazilije in zavračanjem ukrepov proti pandemiji.

Številne evropske države še naprej sproščajo ukrepe in odpirajo svoje meje. Med drugim bo s 3. junijem omejitve na meji za državljane članic EU odpravila tudi Italija. Tam so sicer v petek potrdili 789 novoodkritih primerov okužbe in 242 novih smrti zaradi covid-19.

Teich je položaj prevzel 17. aprila, dan potem ko je Bolsonaro zaradi različnih stališč do pandemije odstavil Mandetto. A razhajanja so se kmalu pojavila tudi med predsednikom in novim ministrom.

Brazilski predsednik je v sporu tudi z lokalnimi voditelji, ki sprejemajo bolj odločne ukrepe proti pandemiji z ukazi prebivalstvu, naj ostane doma, in z zapiranjem nenujnih podjetij. Bolsonaro je medtem dovolil odprtje frizerskih in kozmetičnih salonov, telovadnic in drugih aktivnosti.

"Kot da je ena skupina, ki se osredotoča na ljudi in zdravje, druga skupina pa na trg, podjetja in denar. Ta razdvojni, antagonistični in radikalni pristop ni tisti, ki bo najbolj pomagal družbi," je nedavno zapisal Teich, ki je po poklicu onkolog.

V Braziliji so potrdili 220.291 okužb s koronavirusom, kar je zaradi pomanjkljivega testiranja podcenjena številka, za covid-19 pa je umrlo skoraj 15.000 ljudi. Brazilija je s tem šesta država na svetu po okužbah in smrtnih primerih.

Kongresni demokrati potrdili novih 3000 milijard dolarjev pomoči zaradi koronavirusa

Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči z 208 glasovi proti 199 potrdil nov, že četrti proračunski paket pomoči gospodarstvu, organizacijam in posameznikom v času pandemije koronavirusne bolezni. Za predlog, ki mu v senatu grozi zavrnitev, je poleg demokratov glasoval le en republikanec. To je bil Peter King iz New Yorka, ki se ob koncu leta odpravlja v pokoj. Proti je glasovalo še 14 sredinskih demokratov iz tesnih okrožij po ZDA, kjer lahko novembra na volitvah zmaga tudi republikanski kandidat.

Koronavirus je v ZDA do sinoči okužil 1,4 milijona Američanov, zaradi covid-19 pa jih je umrlo 87.530. Ukrepi proti pandemiji so povzročili gospodarsko recesijo, v kateri je brez dela ostalo najmanj 36,5 milijona ljudi. Gospodarstvo in posamezniki potrebujejo pomoč, in demokrati so prepričani, da jim to pred volitvami novembra ne more škodovati.

"Se šalite ali kaj? Kje sploh živite? Vrste za hrano za vogalom po Ameriki," je dejal demokrat iz Ohia Tim Ryan v odgovor na trditve republikancev, da je napočil čas za konec zapravljanja denarja. "Če ne ukrepamo, to ne bo le neodgovorno s humanitarnega vidika, ampak bo neodgovorno, ker bo cena pandemije višja. Višja v življenjih, ceni preživljanja, ceni za proračun, ceni za našo demokracijo," je dejala predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi iz Kalifornije.

Republikanci so prepričani, da je predlog demokratska politična napaka. Pritožujejo se, da velikodušne podpore za brezposelnost ljudem jemljejo voljo do dela, norčujejo se iz vključitve pomoči za nezakonite priseljence, denarja za proizvajalce marihuane, denarja za lažje volitve po pošti in denarja za ameriško pošto.