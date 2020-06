Novi koronavirus je bil v Italiji prisoten že decembra lani

Raziskovalci so odkrili genetske sledi virusa SARS-CoV-2 v vzorcih odpadne vode v Milanu in Torinu ob koncu lanskega leta, januarja pa še v Bologni. V raziskavi so preučili 40 vzorcev odpadnih voda od lanskega oktobra do februarja. Izsledke raziskave o prisotnosti virusa decembra in januarja so potrdili v dveh različnih laboratorijih z dvema različnima metodama. Vzorci pred decembrom so bili vsi negativni.

V Italiji so prvo okužbo z novim koronavirusom potrdili šele v sredini februarja v mestu Codogno jugovzhodno od Milana. Pred primerom v Codognu so v Italiji zaradi koronavirusa obravnavali še kitajska turista.