'Novi koronavirus ne sme biti razlog, da se bolnika ne obravnava'

Uprave slovenskih bolnišnic so v zadnjih tednih ob predstavitvi finančnih načrtov za letošnje leto opozarjale tudi na finančne težave. Te imajo nekatere skupne imenovalce, in sicer, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v svoje cene za opravljene storitve ni vključil višjih stroškov delovne sile. Dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja je namreč dvignil plače zaposlenih v zdravstvu. Izpad prihodkov imajo bolnišnice tudi zaradi tega, ker v času epidemije niso mogle opravljali zdravstvenih storitev, zaposlenim so pa vseeno morale izplačati plače. Epidemija je podaljšala tudi že tako boleče čakalne dobe v zdravstvu.

Poročila o delu v prvem polletju so predstavniki bolnišnic danes predstavili tudi ministru za zdravje. Tomaž Gantar s sodelavci je predstavnikom bolnišnic predstavil predloge za reševanje tega področja v prihodnje, zavode pa zadolžil, da poročajo, koliko rednega in dodatnega programa so dejansko zmožni izvesti do konca leta.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost po srečanju, so minuli teden bolnišnice in zdravstvene domove pozvali, da pregledajo svoj način naročanja in odzivnost na klice ter se organizirajo tako, da bodo prebivalci deležni nemotene zdravstvene oskrbe na primarni in sekundarni ravni.

Minister pa je na današnjem srečanju predstavnike bolnišnic tudi opozoril, da sta za boljšo obravnavo vseh bolnikov, ne samo bolnikov z novim koronavirusom, ključni dobra organiziranost dela in usklajenost med javnimi zdravstvenimi zavodi.

Pintar: ZZZS bi moral izpolniti svoje z zakonom določene obveznosti

O stanju v zdravstvu je danes razpravljal tudi upravni odbor ZZZS, ki je opozoril na slabšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in tudi finančnega poslovanja ZZZS zaradi epidemije covida-19. Poleg že slišanih predlogov, naj se iz proračuna zagotovi kritje primanjkljaja javne zdravstvene blagajne, ki bi lahko ob koncu leta znašal 270 milijonov evrov, in nekaterih stroškov, ki jih zdaj krije ZZZS, so zažugali tudi zdravstvenim zavodom.

V Združenju zdravstvenih zavodov predloge ZZZS pozdravljajo, a ob tem opozarjajo, da vsi niso zadostni. Predsednik združenja Marjan Pintar je tako med drugim izpostavil, da je ZZZS kljub drugačnim zagotovilom ministra znižal avanse zdravstvenim zavodom za načrtovane programe. To po opozorilih Pintarja še poslabšuje likvidnost izvajalcev in posledično negativno vpliva na uresničljivost pričakovanj ZZZS, da bi izvajalci zdravstvenih storitev kljub epidemiji v celoti uresničili za letos dogovorjen obseg zdravstvenih storitev.