Izvajalci morajo obvezno izdati potrdilo o HAT-testu, čez mejo brez PCT le otroci, mlajši od 12 let

Vlada je izdala odlok, ki uveljavlja spremembe glede začasnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb s koronavirusom. Odslej uporabnikom uresničevanja individualne verske duhovne oskrbe ni treba izpolnjevati pogoja PCT, morajo pa odslej maske nositi tudi verski uslužbenci. Med drugim morajo izvajalci HAT testiranja pacientom obvezno izdati potrdila; mejo lahko brez PCT prehajajo le otroci mlajši od 12 let; učenci in dijaki, ki se ne bodo samotestirali, se bodo izobraževali od doma, sprejeli pa so tudi spremembe glede prezračevanja, kongresnih in sejemskih dejavnosti ter kulturnih prireditev.

Odlok je bil v uradnem listu objavljen v četrtek 11. novembra, kar pomeni, da spremembe veljajo od petka naprej. - Med drugim je vlada odločila, da pogoja PCT ni treba izpolnjevati uporabnikom storitev uresničevanja individualne verske duhovne oskrbe, obenem pa morajo odslej tudi verski uslužbenci pri opravljanju individualne duhovne oskrbe uporabljati zaščitne maske, doslej so bili našteti med izjemami. - Prav tako odlok določa obvezno izdajo potrdila v primeru presejalnega testiranja s testom HAG. "Izvajalec HAG testiranja mora pacientu zagotoviti izpis EU DCP potrdila o rezultatu testiranja v pisni obliki najkasneje v eni uri po izvedbi testa. Izpis potrdila v pisni obliki se za teste, financirane iz javnih sredstev, zagotavlja v okviru cene izvedbe testa," je zapisano v odloku.

icon-expand Pogoj PCT, preverjanje FOTO: Bobo

Spremembe glede samotestiranja za učence in izobraževanja na daljavo - Odlok določa tudi pogoje za samotestiranje za učence, dijake ter otroke in mladostnike, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov. "Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu, pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj," je zapisano v odloku. Prav tako je v odloku že od prej zapisano, da testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode, ustanovljene za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče. V novem odloku je zapisano, da se v takem primeru samotestiranje opravi v domačem okolju. Dodali so še dva nova odstavka, in sicer:

- Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje.

- Učencem in dijakom iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, ki ureja izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, izobražujejo na daljavo.

icon-expand Otroci v šoli FOTO: Dreamstime

- Za učence, dijake, otroke in mladostnike v zavodih za vzgojo in izobraževanje oziroma učence, ki so vključeni v posebne programe, ter za študente oziroma udeležence izobraževanja odraslih opravljen test HAG za samotestiranje, ki ga opravijo zaradi izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa oziroma študija, šteje za izpolnjen pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih. Pri prezračevanju obvezno upoštevanje priporočil NIJZ - Vsi izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb morajo poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo. Nov odlok določa, da morajo pri tem obvezno upoštevati priporočila NIJZ.

Priporočila NIJZ glede prezračevanja: - v času prisotnosti ljudi v prostorih priporočamo stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka, z največjim možnim pretokom zraka, - prezračevalni sistem nastavite tako, da zrak v prostorih ne kroži, - izogibajte se prezračevanju s prepihom, kadar je v prostoru prisotnih več ljudi. Zapisali so tudi dodatna priporočila, med drugim priporočajo uporabo čistilcev zraka ali dezinfekcijskih naprav, ki morajo biti dokazano učinkovite proti koronavirusu in varne za uporabnike prostorov. Priporoča pa se tudi filtracija zraka (filtri razreda MERV 16).

Spremembe glede kongresnih in sejemskih dejavnosti - Novo točko so dodali tudi v člen o začasni omejitvi gostinske dejavnosti. Točka določa odgovorno osebo, ki je odgovorna za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT v trgovskih centrih in na novo določa pogoje izvajanja sejemske in kongresne dejavnosti. "Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti je dovoljeno na odprtih površinah in v zaprtih prostorih pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, ob uporabi zaščitne maske in je med udeleženci zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Pri sejemski dejavnosti se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev," je zapisano v odloku. Kulturne prireditve dovoljenje tudi na odprtih površinah, a le s sedišči - Odlok spreminja tudi pogoje za izvajanje javnih kulturnih prireditev (17. člen), ki so odslej dovoljene izključno s sedišči, ob nošenju mask in ob izpolnjevanju pogoja PCT, a odslej tudi na odprtih površinah. Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na javnih kulturnih prireditvah še vedno nista dovoljena, je pa dovoljena za nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah, ki jim prav tako ni treba nositi mask, morajo pa izpolnjevati pogoj PCT. "Javne kulturne prireditve so dovoljene izključno s sedišči, in sicer v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med udeleženci v primeru fiksnih sedišč eno sedišče prosto, v primeru postavljenih sedišč pa najmanj 1,5 metra razdalje med postavljenimi sedišči," je zapisano. - Odlok tudi razširja vrsto oseb pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki lahko napotijo osebo na testiranje s testom PCR. Doslej je veljalo, da v primeru pozitivnega rezultata s testom HAG za samotestiranje testirana oseba obvesti izbranega osebnega zdravnika, ki jo napoti na test PCR. Zdaj pa lahko oseba obvesti tudi "izvajalca zdravstvene dejavnosti iz predpisa, ki ureja mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2".

icon-expand Gneča na mejnih prehodih-6 FOTO: Miro Majcen

V državo lahko brez PCT vstopijo otroci mlajši od 12 in ne več 15 let Prav tako je vlada sprejela spremembe odloka glede pogojev vstopa v državo zaradi zajezitve in obvladovanja koronavirusa. V odloku sta dve ključni spremembi, in sicer: - starost otroka, ki lahko vstopi v Slovenijo brez pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) v spremstvu ožjega družinskega člana, se uskladi z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in se z dopolnjenih 15 let zniža na 12 let, - izrecno je določeno, da hitri test za samotestiranje ne velja kot dokazilo za vstop v Slovenijo. Izpolnjevanja pogoja testiranja torej ni mogoče dokazovati s testom HAG za samotestiranje. Ta sprememba odloka začne veljati v ponedeljek, 15. novembra 2021.