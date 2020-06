Novi podatki iz Hrvaške: 33 novih primerov v Đakovu, 44 v prestolnici

Na sosednjem Hrvaškem se soočajo s precejšnjim porastom okužb novega koronavirusa. Včeraj so potrdili 85 novih primerov, še dan pred tem pa 56. Skupno imajo 2624 oseb, ki so pozitivne na covid-19. Doslej je ozdravelo 2152 oseb, umrlo jih je 107.

Kot poroča Index.hr, je v Karlovški županiji zbolel študent, ki je tudi prvi novookuženi v tej županiji po 25. maju. Štab Osiješko-baranjske županije je sporočil, da imajo 35 novih primerov, 33 od teh v Đakovu. Spomnimo, da je to eno izmed največjih žarišč v državi, virus pa je izbruhnil v samostanu, po tem, ko sta se dve nuni vrnili s Kosova. Od 143 aktivno okuženih jih je kar 113 iz tega kraja. Zaradi razmer so se odločili, da bodo povečali nadzor nad upoštevanjem epidemioloških ukrepov v nočnih klubih in trgovskih centrih, prav tako pa se je lokalni štab civilne zaščite odločil za prestavitev vseh javnih zbiranj. V Đakovo naj bi prav tako prispeli dve epidemiološki ekipi iz drugih delov Hrvaške.

V Zagrebu so medtem potrdili kar 44 novih okužb. V zadnjih 24 urah so po poročanju indexaobdelali 400 vzorcev. Predstojnik infekcijske klinike dr. Ivan Puljizje dejal, da je trenutno na Kliniki Dr. Frana Mihajlevića hospitaliziranih 20 pacientov. Pri 25 primerih je izvor okužbe nočni klub, pri šestih pa gre za sekundarne okužbe. Dva primera sta vnesena iz Srbije, za druge pa izvor okužbe še ni znan. Lokalni štab civilne zaščite je sporočil, da so trije okuženi zaposleni v zagrebški bolnišnici Dubrava.

V Zadru ni novih primerov. Včeraj so tam opravili 47 testov, vsi pa so bili negativni. V Vukovarsko-sremski županiji pa so ob 46 opravljenih testih zabeležili eno novo okužbo, in sicer v mestu Ivankovo. V županiji je med 145 ljudmi v samoizolaciji tudi medicinska sestra, ki se je vrnila iz Srbije, je objavil lokalni štab.

V Splitsko-dalmatinski županiji imajo tri nove primere. Dve novookuženi osebi sta iz Splita, ena pa iz Imotskega, a se nahaja v Zagrebu, kjer jo tudi epidemiološko spremljajo, piše dnevnik.hr.V županiji je hospitalizirana ena oseba, in sicer v SB Split. V dubrovniško-neretvanski županiji pa so v zadnjih 24 urah potrdili en nov primer.

V samoizolaciji na Hrvaškem je trenutno 1188 ljudi. Hospitaliziranih je 24 oseb, pet več kot dan poprej.