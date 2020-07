Podatki s Hrvaške: sedem okuženih mornarjev, na Osiješkem 10 novih primerov

O desetih novih okužbah poročajo iz Osiješko-baranjske županije, in sicer gre za sedem primerov iz Đakova, dva iz Osijeka in enega iz kraja Valpovo. Na območju Zadarske županije je pet novoobolelih, še naprej pa poteka iskanje kontaktov okuženih. Iz Zagreba poročajo o le štirih novih primerih, kar je drastičen upad v primerjavi s prejšnjimi dnevi, v Splitsko-dalmatinski županiji pa so ob 214 opravljenih testih potrdili eno novo okužbo.

Po današnjih podatkih, ki jih sprva sporočajo posamezne županije, so šest novih okužb potrdili v Istrski, po devet pa v Vukovarsko-sremski in Primorsko-goranski županiji. Primeri iz slednje županije vključujejo sedem mornarjev in dve osebi, ki delata v dentalni medicini.

Hrvaški nacionalni štab uradne podatke sporoči vsak dan ob 14. uri. Včeraj so potrdili 53 novih primerov, testirali pa so samo nekaj več kot 600 ljudi. Skupno je do zdaj umrlo 119 ljudi, potrdili pa so 3775 primerov. Aktivno okuženih je 1445 ljudi.

Od včeraj so zaščitne maske obvezne tudi v trgovinah. Notranji minister Davor Božinović je dejal, da kazni v primeru, da se ljudje ne bodo držali ukrepov, ne morejo izključiti. "Ni smisel v tem. Pomembno je, da nam postane jasno, da to počnemo zaradi sebe," je poudaril.

Hrvaški mikrobiolog in član vladne svetovalne skupine Gordan Lauc je za RTL dejal, da tega virusa ne moremo eliminirati, da je tu in bo tu tudi ostal. "Verjetno se bo okužilo še veliko ljudi, morda se bomo okužili vsi. Ključno je, da se to ne zgodi v kratkem časovnem obdobju. Z maskami poskušamo upočasniti širjenje virusa," je povedal v studiu, kjer je tudi sam nosil masko.

Naši južni sosedi so v soboto zabeležili rekordnih 140 novih primerov, minister Božinović pa je državljane ob tem opozoril, da je najboljša disciplina - samodisciplina."Vsak, ki ne želi biti okužen, lahko stori veliko, da se to ne zgodi. Nima smisla groziti nekomu, če ni odgovoren za lastno zdravje. A ko ta neodgovornost ogrozi druge, no, to je nekaj drugega," je dejal za hrvaško nacionalno televizijo.

Na Hrvaškem so začeli tudi s serološkim testiranjem, ki je pokazalo, da je do zdaj v stik z novim koronavirusom (po grobi oceni) prišlo do 90.000 prebivalcev. Raziskavo so opravili na vzorcu 1051 oseb, protitelesa pa jih je imelo 24.