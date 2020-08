Novi podatki za Slovenijo: šest novookuženih, ena oseba umrla

V Sloveniji se je z novim koronavirusom doslej skupno okužilo 2255 oseb, 128 jih je umrlo, 1927 pa okrevalo. Število aktivnih okužb je trenutno 195.

V DSO Hrastnik čez vikend brez novih testiranj, od petka umrli štirje njihovi varovanci

Iz Občine Hrastnik pa so medtem sporočili, da so od petka do nedelje v Hrastniku odvzeli 11 brisov, vsi so bili negativni.

"Vsi brisi so bili odvzeti izven Doma starejših Hrastnik, v domu čez vikend torej novih testiranj ni bilo," so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali pa so še, da žal morajo poročati tudi o novih smrtnih primerih v domu: v petek je umrla ena oseba iz doma (v bolnišnici), v soboto dve (ena v bolnišnici, ena v domu) in v nedeljo ena oseba (v bolnišnici). Skupno torej štirje okuženi oskrbovanci doma. "Spodbudna novica pa je, da so štiri zaposlene ozdravele."

Skupna statistika Doma starejših Hrastnik je torej sledeča:

- vse do danes potrjene okužbe v domu: 49 stanovalcev, 11 zaposlenih

- število smrti: osem stanovalcev

- število vseh do danes ozdravljenih: šest zaposlenih, trije stanovalci

- število trenutno aktivnih okužb: 38 stanovalcev, pet zaposlenih.