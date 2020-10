Novi podatki: zabeležili 168 okužb s koronavirusom

Največ novih okužb je bilo tudi v soboto potrjenih v Ljubljani, in sicer 19. Po sedem novih okužb imajo tudi v občinah Črna na Koroškem in Mežica. Preostali primeri so razkropljeni po državi.

Podatki po starostnih skupinah kažejo, da je bilo v soboto največ novih primerov v skupini od 35-44 let, in sicer 33. sledi skupina od 45-54, kjer so potrdili 31 novih okužb. Šest novih primerov je bilo potrjenih pri osebah, starejših od 75 let. 17 novih primerov je bilo v starostni skupini 55-64, v starosti 65-74 pa 16 novih.

Kot so včeraj sporočili iz UKC Ljubljana, zaradi zaznanih več okužb pri pacientih in zaposlenih začasno omejujejo delovanje Kliničnega oddelka za žilne bolezni in Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergije.