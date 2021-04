Novi pogoji za prečkanje meje: na Hrvaško tudi z negativnim hitrim testom

Na Hrvaško bo odslej mogoče vstopiti tudi z negativnim hitrim testom. Tudi tisti, ki so preboleli covid-19 ali so se cepili, za vstop v našo južno sosedo tako ne bodo več potrebovali svežega PCR-testa. Pogoje za vstop v državo spreminja Avstrija, kjer bodo dnevni migranti za vstop potrebovali negativen test, ki ne sme biti starejši od 72 ur.

Izstop iz Slovenije je v skladu s slovenskim odlokom, ki bo veljal do 12. aprila, mogoč le za tiste, ki so preboleli covid-19 ali pa so bili cepljeni, ter za posebne izjeme. Kot je pojasnil notranji minister Aleš Hojs, se ljudi fizično ne da zapreti v državo, Policija pa ima navodila, da lahko oseba, ni ena od izjem in želi vseeno zapustiti državo, plača globo in državo zapusti. Prečkanje hrvaške meje tudi s potrdilom o cepljenju z ruskim ali kitajskim cepivom V Hrvaško bodo v skladu z odločitvijo hrvaške vlade brez potrebnega potrdila o opravljenem PCR-testu od danes lahko vstopili vsi, ki bodo dokazali, da so v zadnjih 180 dneh preboleli covid-19 ali so se proti njemu cepili. Vstop bodo dovolili tudi potnikom, ki imajo potrdilo o cepljenju. Sprejeli bodo tudi tiste, ki so se cepili s cepivi, ki v Evropski uniji niso potrjena, kot sta rusko ali kitajsko. Od drugega odmerka bo sicer moralo miniti najmanj 14 dni.

Možen bo tudi vstop z opravljenim PCR-testom, ki ni starejši od 48 ur, po novem pa tudi s hitrim antigenskim testom. Izjema bo veljala za otroke do sedmega leta starosti, če potujejo s starši ali skrbniki, ki sami izpolnjujejo pogoje za vstop na Hrvaško.

icon-expand Za prečkanje hrvaške meje dovolj že hitri antigenski test. FOTO: Miro Majcen

Število okužb z novim koronavirusom na Hrvaškem se sicer vse bolj povečuje, zato na državni ravni znova nekoliko zaostrujejo posamezne protikoronske ukrepe. Tako so znova prepovedali uporabo športnih dvoran za treninge z izjemo prvega in drugega razreda športnikov. Spet so zaprli tudi otroške igralnice in delavnice v zaprtih prostorih. Ukrepi bodo veljali do 15. aprila. Zaostrovanje pogojev v Avstriji in Italiji Zaradi slabšanja epidemiološke situacije pogoje za vstop v državo zaostruje tudi Avstrija. Nova pravila za vstop v severno slovensko sosedo bodo veljala za vse, ki mejo prehajajo redno iz poslovnih ali osebnih razlogov – to so dnevni in tedenski delovni migranti, študentje in šolarji. Tudi oni bodo namreč za vstop v državo potrebovali negativen test, ki ne sme biti starejši od 72 ur. To že velja tudi za ostale, ki želijo priti v državo. V nasprotnem primeru je treba v obvezno desetdnevno karanteno, ki jo je mogoče prekiniti šele po petih dneh na podlagi negativnega hitrega ali PCR-testa.

icon-expand V Avstriji se epidemiološka slika slabša. FOTO: Dreamstime

Italija je pogoje za vstop v državo zaostrila v sredo. Kot pogoj je poleg že obveznega negativnega hitrega ali PCR-testa, ki ni starejši od 48 ur, uvedla še obvezno petdnevno karanteno, ki ji sedi ponovno testiranje. To velja tudi za tiste, ki so preboleli covid-19 ali so se cepili. Ta pravila bodo veljala najmanj do šestega aprila. V Madžarsko medtem vstop tujim državljanom razen ob predhodni pisni odobritvi madžarske policije ni dovoljen. Tako je že od prvega septembra lani, navajajo na slovenskem veleposlaništvu v Budimpešti. Posebna ureditev velja tudi dnevne migrante iz sosednjih držav, ki lahko v Madžarsko vstopijo, če državo nato zapustijo v največ 24 urah in se gibljejo v največ 30-kilometrskem pasu od meje. Podobno velja tudi za vse, ki živijo v 30-kilometrskem pasu na madžarski strani in delajo v sosednjih državah.