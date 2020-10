Priprava prostorov za covid bolnike: 'Dela za zdaj potekajo po načrtu'

Celotna priprava prostorov sicer vključuje še razsvetljavo, osnovno prezračevanje (dotok in iztok zraka), ureditev WC-jev, čistih in umazanih prostorov z montažnimi pregradnimi stenami ter inštalacije za ogrevanje in pline.

"Trenutno se pripravlja površina za tlak," pojasnjuje pomočnik generalnega direktorja za investicije Jure Dolinar . Dodaja, da so čez noč že postavili tudi kabelske police za inštalacije in da dela za zdaj "potekajo po načrtu" .

Kot smo že poročali, se je vodstvo UKC Ljubljana odločilo, da bodo namesto selitve v nebolnišnične objekte raje izkoristili prostore nedograjenega objekta Diagnostično-terapevtske službe. "Ocenjeno je bilo, da je ta rešitev smiselna zaradi boljše dostopnosti vse bolnišnične in druge infrastrukture (zagotovitve kisika posteljam) ter možnosti čim boljše organizacije zaposlenih," so sporočili iz naše največje bolnišnice.

V prvem nadstropju naj bi na približno 1800 kvadratnih metrih zagotovili 50 postelj, v drugem pa na približno 3000 kvadratnih metrih še 100 postelj. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so v prvi fazi začeli vzpostavitev prvih 50 postelj, v nadaljevanju pa se bodo lotili še obnove drugega nadstropja.

Temelje za Diagnostično-terapevtsko službo so sicer postavili že leta 2007, saj je bilo načrtovano, da bodo do leta 2011 v njem poleg obstoječih urgentnih služb in heliporta vzpostavili še center internistične intenzivne medicine (CIIM), kardiovaskularno intenzivno terapijo (KVIT), center intenzivne terapije (CIT) in nekatere skupne službe.