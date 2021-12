Novi sev tudi v Braziliji in Nigeriji, v ZDA stroka priporočila zdravilo molnupiravir

V Brazliji so okužbo z različico omikron potrdili na testiranju v ugledni bolnišnici Alberta Einsteina v Sao Paulu. Testa so sicer poslali še na dodatno laboratorijsko analizo, je sporočila pristojna brazilska agencija.

V Sao Paulu so februarja lani potrdili tudi prvo okužbo z novim koronavirusom v Braziliji. Mestne oblasti so sicer nedavno sporočile, da je v Sao Paulu delež precepljenosti proti covidu-19 nekaj več kot 100-odstoten. Razlog za to nenavadno statistiko je, da so v Sao Paulu cepili tudi tiste, ki živijo drugje.

V Braziliji, ki ima okoli 210 milijonov prebivalcev, so doslej potrdili več kot 22 milijonov okužb. Umrlo je skoraj 614.000 covidnih bolnikov, s čimer ta država zaostaja le za ZDA.

Medtem so danes tudi v Nigeriji, afriški državi z največ prebivalci, potrdili okužbo z novo koronavirusno različico omikron. Okuženi so trije potniki, ki so prišli iz Južne Afrike.

"Omikron je razširjen po vsem svetu"

Na nigerijskem centru za nadzor bolezni so pojasnili, da iščejo stike okuženih in da so jim odredili izolacijo. "Omikron je razširjen po vsem svetu. (...) Zato je le vprašanje časa, kdaj bomo zabeležili še več primerov," so dodali.

V tej zahodnoafriški državi, ki ima okoli 206 milijonov prebivalcev, so doslej sicer potrdili več kot 214.000 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je skoraj 3000 covidnih bolnikov. Vendar so v resnici verjetno številke precej višje, saj opravijo malo testiranj.

Kampanja cepljenja proti covidu-19 v Nigeriji poteka počasi. Prvi odmerek je prejelo nekaj več kot 6,5 milijona prebivalcev, oba pa okoli 3,5 milijona. Do konca prihodnjega leta želijo cepiti 112 milijonov oziroma 70 odstotkov odraslih.

Nova koronavirusna različica omikron, o kateri je pred tednom dni Svetovno zdravstveno organizacijo prva obvestila Južna Afrika, se je razširila že po vsem svetu. Številne države so zaprle meje ali omejile potovanja z juga Afrike. Določene omejitve potovanj je uvedla tudi Nigerija.

Strokovnjaki FDA priporočili zdravilo za covid molnupiravir

Podjetje Merck je pred mesecem dni poročalo, da je zdravilo 50-odstotno učinkovito pri zmanjšanju hospitalizacij in smrti, v petek pa je podatke popravil na le 30-odstotno učinkovitost. Člani panela FDA, ki so glasovali proti, so izražali zaskrbljenost zaradi nizke učinkovitosti zdravila in zaradi možnih tveganj pri nosečnicah.

Proti je med drugim glasoval Sankar Swaminathan z univerze Utah, ki meni, da je tveganje za okvare pri novorojenčkih preveliko glede na nizko učinkovitost zdravila.

Predsednik panela Lindsey Baden s Harvarda, ki je glasoval za zdravilo, pa je dejal, da je šlo za težko odločitev, vendar prednosti odtehtajo negativne posledice, če bo FDA previdna in določila omejeno uporabo zdravila le za tiste bolnike, ki jim lahko zdravilo najbolj koristi.

Panel je priporočil uporabo za odrasle z blažjimi in zmernimi simptomi covida-19, ki se soočajo z največjim tveganjem, kot so starejši, bolniki z astmo in tisti s preveliko telesno težo. Ne sme pa se uporabljati pri cepljenih, ker naj ne bi bilo nobene koristi.

Zdravilo prav tako ni preizkušeno za zdravljenje po okužbi z novo koronavirusno različico omikron, ki so jo šele nedavno identificirali v Afriki.

Merckovo zdravilo učinkuje tako, da v genetski zapis koronavirusa vstavi napako oziroma neke vrste virus in mu onemogoči razmnoževanje. To pa vzbuja skrbi, da lahko povzroči nove različice virusa.

Svoje zdravilo za koronavirus ima tudi Pfizer, ki deluje podobno kot zdravila za aids in hepatitis C in ne vzbuja skrbi glede možnih mutacij kot Merckovo zdravilo. FDA bo kmalu odločal tudi o tem zdravilu.