Novi ukrepi: pogostejše testiranje, maske obvezne tudi ob pogoju PC

Samotestiranje za učence ostaja neobvezno, priporočilo pa po novem velja za učence vseh razredov, torej od prvega razreda. Ob predvidenem pogostejšem testiranju so na ministrstvu pripravili protokol, po katerem so učenci upravičeni do več testov kot doslej. Lekarnam so tako že v petek omogočili izdajanje dodatnih testov za samotestiranje. Te je možno prevzeti brezplačno, saj stroške krije proračun.