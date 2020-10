Minila prva noč pod policijsko uro, od danes v veljavi še drugi novi ukrepi

NIJZ je na svoji spletni strani že v ponedeljek objavil, da sta mejo 140 okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju presegli tudi Goriška in Primorsko-notranjska statistična regija. To sicer ni pomenilo nič do torkove objave v uradnem listu, danes pa so za ti dve regiji stopili v veljavo ukrepi, predpisani za rdeče regije. Na oranžnem seznamu je le še Obalno-kraška.

V torek zvečer je vlada sklenila, da je v kolektivnih športnih panogah dovoljeno izvajanje tekmovanj na najvišji ravni, v individualnih športnih panogah pa je dovoljeno izvajanje velikih domačih in mednarodnih športnih prireditev brez gledalcev. Športna vadba je po novem dovoljena športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu.

Vlada je določila tudi, da lahko tudi v rdečih regijah frizerski in kozmetični saloni sprejmejo eno stranko na 20 kvadratnih metrov. Do zdaj je veljalo, da lahko imajo v teh regijah frizerji in kozmetiki v poslovnem prostoru zgolj eno stranko. Vsi ukrepi, ki jih je vlada sprejela v torek zvečer, bodo stopili v veljavo po objavi v uradnem listu, predvidoma torej v četrtek.