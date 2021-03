Vladna pomoč tudi za vinarje in dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Vlada je sprejela tudi Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021. Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v višini 30 odstotkov za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. oktobra 2019 do 31. januarja 2020, so sporočili po seji vlade.

Vlada je na današnji seji med drugim izdala tudi Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo, ki med izjeme za vstop v državo brez karantene (in brez negativnega izvida testa) uvršča tudi otroke, mlajše od 13 let, ki dnevno ali občasno prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje.

Prihodnje tedne tovorni promet dovoljen tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih

Od danes do vključno 16. aprila bo promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, dovoljen tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure, je sklenila vlada. Začasna odprava omejitve pa ne bo veljala v času velikonočnih praznikov, torej od 3. do vključno 5. aprila. Kot so sporočili z infrastrukturnega ministrstva, je dovoljenje izdano na podlagi vladnega odloka, ki epidemijo podaljšuje od danes do vključno 16. aprila.

Sprostitev prometa velja izključno za tista tovorna vozila, ki opravljajo prevoze na območju Slovenije. To vključuje tovorna vozila, ki so v Sloveniji in bodo prevoze opravljala na njenem območju, tovorna vozila, ki vstopajo v Slovenijo in bodo prevoze opravljala na njenem območju, ter tovorna vozila, ki izstopajo iz Slovenije in bodo prevoze opravljala v sosednjih državah, v katerih velja sprostitev prometa tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. "Sprostitev torej ne velja za tovorna vozila, ki so namenjena v sosednje države, v katerih sprostitev prometa v tem obdobju ne velja," so poudarili na ministrstvu.