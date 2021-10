Novi ukrepi za šolstvo, zdravstvo in socialno varstvo: maske in testi

"Izvajanje ukrepa PCT v družbi očitno ne deluje, kot bi si želeli. Preverjanje na terenu je prej izjema kot pravilo, opažamo tudi povečano število ponarejenih potrdil," pravi zdravstveni minister. Ugotavlja, da nošenje mask ni dosledno, na mehurčke smo že zdavnaj pozabili: "Virus nas zato potiska v situacijo, ko moramo zaradi zdravja ljudi predlagati dodatne ukrepe."

Kaj se torej obeta?

– Uvajajo redno presejalno testiranje v vseh bolnišnicah in socialnovarstvenih zavodih. To pomeni, da bodo uporabnike in oskrbovance redno testirali, da bi preprečili izbruhe okužb.

– Za opravljanje dela se poveča pogostnost testiranja s hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje, in sicer bodo veljali 48 ur.

– Samotestiranje na 48 ur se uvede tudi za vse učence, dijake in študente. Potrebno je tudi za udeležbo v športnih programih ter športnorekreacijskih in obšolskih dejavnostih. Učenci in dijaki bodo v skladu s tem upravičeni do več testov.

– Določi se, da je uporaba zaščitne maske kljub izpolnjenemu PC-pogoju obvezna v dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter v vseh dejavnostih in pri nudenju storitev, pri katerih prihaja do medosebnega stika.

Na vprašanje, kdaj naj bi ukrepi začeli veljati, pa je minister dejal, da bodo začeli veljati v ponedeljek, 1. novembra.