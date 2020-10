Novi Zelandiji uspelo že drugič – spet so premagali koronavirus

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je danes dejala, da je Nova Zelandija "znova premagala virus" . Ob tem je napovedala sprostitev ukrepov za zajezitev novega koronavirusa v Aucklandu, kjer so se epidemiološke razmere umirile. "Prebivalci Aucklanda in Nove Zelandije so se držali načrta, ki je že dvakrat deloval, in virus smo znova premagali," je povedala.

Kako jim je uspelo?

Potem ko so v Aucklandu avgusta odkrili novo žarišče koronavirusa, so 12. avgusta mesto prestavili s prve stopnje na strožjo stopnjo, stopnjo tri. To je pomenilo strožje ukrepe in dodatne omejitve, ki so se jih morali držati prebivalci omenjenega mesta. Tako so morali v barih, restavracijah in pisarnah upoštevati socialno distanco, na javnih prostorih pa so morali obvezno nositi zaščitne maske. Podjetja so morala imeti QR kodo za aplikacijo, s katero so spremljali covid-19, ljudje pa so morali beležiti podatke, kje so bili in s kom so se družili.

Velik pomen so dali tudi osnovni higieni, kar pomeni kašljanje in kihanje v komolec, dosledno umivanje rok in čiščenje površin. Ljudje, ki so bili bolni, so ostali doma in se, če so imeli znake prehlada ali gripe, testirali. Prav tako pa so vsi, ki so vstopili v državo, morali v 14-dnevno karanteno.