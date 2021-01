O zapletih po cepljenju poročajo z različnih koncev sveta, a jih je izredno malo

Medtem ko se po svetu nadaljuje težko pričakovano cepljenje proti koronavirusu, pa v javnost prihajajo novice, ki krepijo dvom o varnosti cepiv. Nazadnje smo bili priča novici z Norveške, od koder so poročali, da je 23 starostnikov po prejemu cepiva umrlo. Iz Kalifornije pa prihaja vest o pozivu k ustavitvi cepljenja z določeno različico cepiva, saj naj bi po cepljenju zabeležili alergijske reakcije. A dejstvo je, da je takih primerov izredno malo, kar priznavajo tudi strokovnjaki, ki o takih primerih obveščajo.

Poglejmo omenjena primera. Kot že omenjeno, je kalifornijska državna epidemiologinja Erica S. Pan pozvala, naj ustavijo cepljenje z več kot 300.000 odmerki, saj naj bi nekateri cepljeni po prejemu cepiva Moderna potrebovali zdravniško pomoč zaradi alergijskih reakcij. Gre za serijo cepiva 41L20A, ki so ga razdelili 287 izvajalcem cepljenja, v Kalifornijo pa je več kot 330.000 odmerkov omenjene serije prispelo med 5. in 12. januarjem. In razlog? Manj kot 10 oseb, ki so cepivo prejele na istem cepilnem mestu, je v roku 24 ur potrebovalo zdravniško pomoč. Za koliko natančno oseb je šlo, Panova ni navedla, je pa imelo šest zdravstvenih delavcev v San Diegu, po cepljenju 14. januarja, alergijske reakcije. Omenjeno mesto so nato začasno zaprli, zdaj pa je ponovno odprto in uporabljajo drugo cepivo. Tudi Panova ni cepljenja prepovedala ali odsvetovala, ampak priporočala cepljenje z drugimi cepivi. Hude reakcije pa so izjemno redke. Panova je o cepivu, podobnem Moderni dejala, da je stopnja anafilaksije - pri kateri lahko reakcija imunskega sistema blokira dihanje in povzroči znižanje krvnega tlaka - približno 1 na 100.000. Odzvali so se tudi v Moderni, kjer pravijo, da podobnih neželenih učinkov pri cepljenih z isto serijo cepiv, a na drugih cepilnih mestih, niso zaznali.

icon-expand Cepivo FOTO: AP

Z Norveške pa poročajo o smrti 23 starejših bolnikih, ki so prejeli cepivo proizvajalca Pfizer/BioNTech. Zdravniki zdaj preučujejo možnost, da so neželeni učinki na cepivo "lahko prispevali k usodnemu izidu pri nekaterih šibkih bolnikih." Po smrti je Norveški inštitut za javno zdravje posodobil vodnik za cepljenje proti covid-19 z natančnejšimi nasveti o cepljenju starejših, ki so slabotni ali smrtno bolni. Nova navodila pravijo, da bi morali zdravniki oceniti vsakega posameznega pacienta, da bi ugotovili, ali koristi cepljenja odtehtajo tveganja morebitnih neželenih učinkov. Anthony Fauci, direktor Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni, je v ponedeljek dejal, da je treba smrtne primere upoštevati glede na populacijo, v kateri so se zgodili - v domu za ostarele z izjemno šibkimi posamezniki. Stephen Evans, profesor farmakoepidemiologije na londonski šoli za higieno in tropsko medicino, je dejal, da do zdaj "ni dokazov, da bi bila katera koli povezava med cepljenjem in smrtjo pri teh ranljivih bolnikih vzročna."Evans je za britanskiScience Media Centerpovedal, da ko se bodo ljudje, ki jim grozi smrt, cepili,"bo kmalu po cepljenju prišlo do določenega števila naključnih smrti".

Regulativni organi po vsem svetu pozorno spremljajo te smrtne žrtve, je dejal Evans in lahko izračunajo"pričakovano število"smrtnih žrtev v različnih časovnih obdobjih. "Za zdaj še ne vemo, vendar se zdi, da opaženo število smrtnih primerov ni bistveno nad pričakovanim," je dejal in dodal, da "ni potrebe po tesnobi, vendar je samozadovoljstvo prav tako zmotno."Fauci se je strinjal s to oceno in dejal, da je prvo vprašanje, kakšna je bila stopnja umrljivosti v domovih za ostarele pri posameznikih, ki niso nikoli prejeli cepiva. Norveška agencija za zdravila in Nacionalni inštitut za javno zdravje sta od 23 smrtnih primerov doslej ocenila 13, so v petek sporočili z inštituta. Sigurd Hortemo, glavni zdravnik pri Norveški agenciji za zdravila, je dejal, da ocene kažejo, da so pogosti neželeni učinki na cepiva mRNA, kot sta zvišana telesna temperatura in slabost, lahko pri nekaterih šibkih bolnikih prispevali k usodnemu izidu. "Ne moremo izključiti, da lahko neželeni učinki na cepivo, ki se pojavijo v prvih dneh po cepljenju (na primer zvišana telesna temperatura in slabost), prispevajo k resnejšemu poteku in smrtnemu izidu pri bolnikih s hudo osnovno boleznijo," še dodaja. Pfizer je dejal, da je seznanjen s prijavljenimi smrtnimi primeri in dodal, da v sodelovanju z NOMA zbira vse ustrezne informacije.