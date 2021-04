Novih 273 okužb, pozitivnih 14,5 odstotka testov

Slovenija je zaradi naraščanja števila okuženih in hospitaliziranih s prvim aprilom vstopila v zaprtje države oziroma t.i. lockdown. Trajal bo do vključno 11. aprila, dan zatem pa naj bi znova začeli veljati ukrepi po t.i. vladnem semaforju. A na njem bo po napovedih prišlo do nekaterih sprememb. O njih je včeraj pozno zvečer razpravljala tudi posvetovalna skupina pod vodstvom Mateje Logar. Kaj natanko bodo predlagali vladi, ki bo o spremembah nato tudi odločala, ni znano. Razpravljali pa naj bi predvsem o drugačni organizaciji šol in gostinskih teras