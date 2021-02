Novo na Sledilniku: podatki o dobavljenih in porabljenih cepivih

Na Covid-19 Sledilniku je po novem na voljo tudi podatek o številu dobavljenih in porabljenih cepiv, z grafa pa je razvidno tudi število cepljenih z enim in z dvema odmerkoma. Rusi medtem ocenjujejo, da bi lahko večje pošiljke cepiva Sputnik V v EU poslali šele, ko bi končali množično cepljenje v Rusiji, kitajski voditelj pa je državam Vzhodne in Srednje Evrope ponudil njihovo cepivo.

Do 70-odstotne precepljenosti nas ob trenutni hitrosti cepljenja loči še 1061 dni, so kot zanimivost navedli na Sledilniku. Na njihovi spletni strani lahko sicer najdemo novost, in sicer graf, s katerega razberemo, koliko cepiv je že bilo dobavljenih, koliko uporabljenih, pa tudi, koliko ljudi je prejelo enega in koliko dva odmerka.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na Prešernov dan je bilo skupno dobavljenih že 112.165 odmerkov, uporabljenih pa 97.709. Z enim odmerkom je bilo cepljenih 54.993 oseb, z dvema pa 42.716. Osebe, ki so prejele drugi odmerek, so štete tudi v štetju za prvi odmerek. Nova pošiljka 17.500 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech je medtem že prispela v Slovenijo, namenjena pa bo cepljenju starejših od 80 let in cepljenju z drugim odmerkom, so pojasnili na NIJZ. Cepivo AstraZenece, ki je v Slovenijo prispelo v soboto, bodo po napovedih NIJZ po državi razdelili v sredo, in sicer po večjih zdravstvenih domovih. Rusija bi Sputnik V lahko dostavila šele poleti Rusija ne verjame, da bi lahko svoje cepivo proti covidu-19 Sputnik V dostavila v Evropsko unijo pred majem ali junijem. Vodja ruskega državnega sklada RDIF Kiril Dmitrijev je ocenil, da bi lahko večje pošiljke v EU poslali šele, ko bi končali množično cepljenje v Rusiji. RDIF, ki je financiral cepivo, je odgovoren tudi za mednarodno trženje cepiva, ki ga uporabljajo že v več državah. Cepivo sicer v EU še čaka na zeleno luč Evropskega agencije za zdravila (Ema). "Upam, da bodo našo prošnjo kmalu obravnavali in da v postopek ne bodo vmešavali političnih argumentov, ampak bodo zadevo obravnavali strokovno," je dodal Dmitrijev. Ema je prejšnji teden zavrnila navedbe Rusije, da so vložili prošnjo za odobritev cepiva. Sklad pa je v danes ponovil, da je Ema sedaj sprejela vlogo.

Učinkovitost Sputnika V je več kot 91-odstotna, potrebna pa sta dva odmerka v razmaku 21 dni. V Moskvi so doslej cepili okoli 400.000 ljudi od okoli 13 milijonov prebivalcev. Kitajski voditelj državam Vzhodne in Srednje Evrope ponudil kitajsko cepivo

icon-expand Kitajsko cepivo Sinopharm. FOTO: AP

Kitajski voditelj Ši Džinpingje na današnjem vrhu Kitajske s 17 državami Vzhodne in Srednje Evrope tem ponudil cepiva proti covidu-19, ki so jih razvila kitajska podjetja, ter jih pozval h krepitvi sodelovanja. Kot je spomnil v nagovoru, je Srbija doslej od enega kitajskega podjetja prejela že milijon odmerkov cepiv. Pogodbo o tovrstnem sodelovanju je že podpisala tudi članica EU Madžarska, je izpostavil in dejal, da bodo aktivno preučili tudi vsako drugo morebitno prošnjo katere od držav v regiji.