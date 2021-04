Novo pretresanje ukrepov. Se bodo v ponedeljek v šole vrnili vsi?

Svetovalna skupina naj bi, kot smo poročali, predlagala vladi, da so tudi v primeru epidemiološkega stanja, ki ustreza rdeči fazi semaforja, odprti vrtci in osnovne šole, medtem ko bi se srednješolci izobraževali izmenjaje en teden na daljavo in en teden v živo. Trenutni semafor v rdeči fazi predvideva, da varstvo oz. pouk za vrtčevske otroke in osnovnošolce v prvi triadi poteka po programu C, ostali se šolajo na daljavo.

Svetovalna skupina predlaga, da se v oranžni fazi semaforja odprejo tudi srednje šole, ne le za zaključne letnike srednjih šol po programu C.