Za cepljene z vektorskimi cepivi poživitveni odmerek že po dveh mesecih

Med drugim je priporočljiv za: - oskrbovance DSO in drugih socialno varstvenih zavodov (SVZ), - osebe stare 50 let in več in posebej ranljive kronične bolnike ne glede na starost, - družinske člane imunsko oslabljenih oseb, - osebe z večjo poklicno izpostavljenostjo, - osebe, ki so osnovno cepljenje opravile z vektorskimi cepivi.

S poživitvenim odmerkom je možno cepljenje tudi za vse ostale osebe stare 18 let in več. Osebe, ki so dokazano prebolele covid-19 in so bile polno cepljene, poživitvenega odmerka ne potrebujejo, je zapisano v priporočilih NIJZ.

Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem, ki je bilo opravljeno z mRNA-cepivi ali kot "mešana shema" (Vaxzevria in mRNA-cepivo), in poživitvenim odmerkom je vsaj šest mesecev. Glede na trenutno epidemiološko situacijo je poživitven odmerek za osebe, ki so osnovno cepljenje opravile z vektorskimi cepivi, priporočljiv s presledkom vsaj dveh mesecev po osnovnem cepljenju, je še zapisano v priporočilih.

Za poživitven odmerek se sicer praviloma uporabi mRNA cepivo:

- Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – poln odmerek;

- Spikevax (Moderna) – polovičen odmerek (0,25 ml, 50 mcg); le za osebe starejše od 30 let.

V primeru, ko je uporaba mRNA-cepiva kontraindicirana, pa se uporabi vektorsko cepivo, so še sklenili na sestanku 27. oktobra.