Novo žarišče v Srbiji: V Kragujevcu okužen vsak tretji testirani

Zaradi poslabšanega epidemiološkega stanja v Srbiji pa se je Grčija za srbske državljane odločila zapreti meje. Izjema so le tisti, ki so na nujni poti in imajo za to izdano posebno dovoljenje. Državljani, ki se že nahajajo v Grčiji, pa se bodo lahko normalno vrnili domov. Trenutno naj bi se v Grčiji nahajalo 24.000 srbskih turistov.

Novi ukrepi v BiH

Krizni štab ministrstva za zdravje v sarajevskem kantonu je sprejel odločitev, po kateri se znova uvajajo nekateri ukrepi, ki bodo veljali naslednjih 14 dni oz. do preklica. Mednje spada tudi omejitev druženja na 50 oseb v zaprtih prostorih ter 100 na prostem.

Prav tako so se oblasti odločile omejiti delovni čas gostinskih objektov, navajaAvaz. Ti lahko sedaj obratujejo do polnoči, upoštevati pa morajo stroge ukrepe. Strežba je priporočena le na terasah. Nošenje mask je obvezno v zaprtih prostorih in tudi v mestnem prevozu.