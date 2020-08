Novodobna zlata mrzlica: odobrili uporabo krvne plazme za zdravljenje covida-19

"Zadovoljen sem, da lahko razkrijem ta zgodovinski trenutek v našem boju proti kitajskemu virusu,"je ob tem dejal ameriški predsednik Donald Trump, ki je prepričan, da bodo na ta način rešili nešteto življenj.

Še prejšnji teden je Trump FDA obtožil, da uporabe plazme ne avtorizira zaradi "političnih razlogov".

Sodelavka FDA Denise Hinton je sicer ob tem poudarila, da se plazme ne sme jemati kot novega standarda nege pacientov s covidom-19. Učinkovitost zdravljenja namreč ni potrjena, saj znanstveniki čakajo na podatke dodatnih analiz ter kliničnih testiranj, ki so v teku.

Je pa več študij že pokazalo pozitivne učinke uporabe plazme. Ta naj bi bila po nekaterih podatkih najbolj učinkovita, če jo pacient dobi relativno zgodaj – v treh dneh od diagnoze. V tem primeru naj bi bile možnosti preživetja za 35-odstotkov boljše kot pri pacientih, pri katerih plazme, ki vsebuje protitelesa, niso uporabili. Gre sicer za študijo, ki je bila izvedena na 35.000 pacientih, je pa zelo sveža in je zato drugi strokovnjaki še niso pregledali.

Ti so sicer že opozorili, da gre za številke, ki so bile pridobljene na podlagi analize, ki jo običajno v znanosti ne uporabljajo – ni bila namreč izvedena študija, kamor bi bili vključeni tudi pacienti, ki bi prejemali placebo. Po drugi strani pa v času covida-19 tudi znanost uporablja nekatere "prilagoditve". Gre namreč za situacijo, ki se še razvija, zato se tudi strokovnjaki sproti učijo – pogosto s poskusi in napakami.

So bili pa številni strokovnjaki zelo slabe volje zaradi Trumpovih javnih pritiskov na FDA, da odobri zdravljenje. Nekateri so celo ocenili, da gre za nadlegovanje te ustanove. Med tistimi, ki so nekoliko skeptični do uporabe plazme, pa je tudi strokovni vodja ameriškega boja proti covidu-19 dr. Anthony Fauci.

Je pa – ob odsotnosti potrjeno učinkovitih zdravil – povpraševanje po plazmi v ZDA veliko, številnim pacientom predstavlja zadnje upanje. Zato so pristojne službe vseskozi na lovu za donatorji, torej tistimi, ki so covid-19 že preboleli.

Strokovnjak za medicinsko bioetikoArt Caplan je lov na plazmo primerjala z zlato mrzlico. Pri tem pa opozarja, da se jo uporablja tudi brez doslednega beleženja podatkov in predhodne analize, kar pomeni, da bo težje določiti, za katere paciente je to zdravljenje resnično najboljša izbira.