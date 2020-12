Novogoriški DSO omogočil obiske. 'Samota je včasih hujša od prebolevanja covida'

Medtem ko vlada ukrepe počasi rahlja, večina domov za starejše po vsej državi še vedno ostaja zaprta za obiske. A samota je včasih veliko hujša kot pa prebolevanje covida-19, priznavajo starostniki, zato so v nekaterih domovih naredili vse, da bi se s svojci spet lahko srečali. "Res je, potrebne je več logistike in organizacije, da poskrbimo za varnost vseh, a da se," pravijo v Domu upokojencev Nova Gorica. Svojci lahko starostnike po več mesecih izolacije srečajo v varni sobi, tiste, ki so covid-19 že preboleli, kar v avli, v skafandrih pa lahko gredo celo v rdečo cono.