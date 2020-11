Novogoriškim šolarjem bodo tople obroke pripeljali na dom

Za tiste učence in dijake v Mestni občini Nova Gorica, ki so upravičeni do subvencionirane šolske prehrane, bodo tople obroke dostavili na njihov dom. Po dogovoru občinske oblasti z ravnatelji osnovnih šol jim bodo to zagotovili s pomočjo šolskega osebja ter Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica.

Učenci in dijaki, ki so upravičeni do brezplačnega obroka, se na topli obrok še vedno lahko prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Šola bo upravičenost do brezplačnega obroka preverila v centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja.

Brezplačni topli obrok bo pripadal vsem učencem in dijakom iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 evra (3. dohodkovni razred pri otroškem dodatku oziroma 2. pri državni štipendiji). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

icon-expand V Novi Gorici so se odločili, da bodo šolarjem hrano dostavljali na dom. FOTO: Shutterstock

Obenem na novogoriški občini opozarjajo, da s prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. "Na Mestni občini Nova Gorica smo se prilagodili situaciji, da se z današnjim dnem v osnovnih šolah pričenja pouk na daljavo, kakor tudi navodilom države, da je potrebno zagotoviti topel obrok za osnovnošolce in srednješolce, ki so upravičeni do subvencionirane šolske prehrane. Med vikendom so ravnatelji zbirali potrebne podatke, na podlagi katerih smo oblikovali model zagotavljanja toplih obrokov," je v sporočilu za javnost povedal novogoriški podžupan Simon Rosič.

Mestna občina Nova Gorica je v sodelovanju z vrtci, osnovnimi šolami in Mladinskim centrom Nova Gorica poskrbela tudi za varstvo otrok staršev, ki varstva ne morejo zagotoviti drugače, ter za otroke staršev, ki delajo v kritični infrastrukturi, zlasti v zdravstvu.