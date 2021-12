Novoletni koncert na Dunaju pred največ tisoč poslušalci

Avstrijska vlada je prejšnji teden sprejela nova pravila za prireditve zaradi nove različice koronavirusa omikron. Veljati so začela v ponedeljek in določajo, da morajo imeti vsi udeleženci prireditve, če je gledalcev več kot tisoč, popolno osnovno imunizacijo, poživitveni odmerek in negativen test PCR.

S tem se 700 ljudi, ki imajo vstopnice, koncerta ne bo moglo udeležiti, dunajske valčke, polke in koračnice pa bodo lahko spremljali od doma, saj bodo nastop Dunajskih filharmonikov, ki ga bo vodil Daniel Barenboim, predvajali v več kot 90 državah.