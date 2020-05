Novorojenčki, ki so jih rodile nadomestne mame, obtičali v bolnišnicah

V Ukrajini se ob številnih težavah, ki jih je prinesla pandemija novega koronavirusa, spopadajo še z zelo nenavadnim, a še kako življenjskim problemom - novorojenčki, ki so ostali brez staršev. V državi jih je obtičalo več deset, ki so jih parom v času karantene rodile nadomestne matere. Zasebne klinike, ki jim je zmanjkalo osebja in prostora za oskrbo novorojenčkov, celo najemajo prazne hotele in negovalke, da skrbijo za otroke.