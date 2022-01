Novosti ob vstopu v državo in v javnem potniškem prometu

Vlada je na dopisni seji potrdila spremembe odloka o spremembah in dopolnitvi odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19. Odločili so, da je od ponedeljka krajša veljavnost testov pri vstopu v Slovenijo. Prav tako so potrdili spremembe, ki se nanašajo na javni potniški promet. Med drugim bo treba v avtobusih mestnega potniškega prometa ter na vlakih označiti stojišča, med stoječimi potniki bo moral biti najmanj en meter razdalje.

Vlada je spremenila pogoj testiranosti za vstop v Slovenijo brez karantene. Od ponedeljka naprej bo veljavnost PCR-testa skrajšana na 48 ur od odvzema brisa in hitrega antigenskega testa na 24 ur od odvzema brisa. Enako kot to že velja za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Sloveniji. Pogoja cepljenja in prebolelosti se ne spreminjata. icon-expand Od ponedeljka ob vstopu v državo krajša veljavnost testov na koronavirus FOTO: Miro Majcen Skrajšuje se tudi trajanje karantene na domu z deset na sedem dni. Pri predčasni prekinitvi karantene ni sprememb. Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, lahko karanteno predčasno prekine z negativnim testom PCR. Testiranje pa se sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu. Ukinjajo pa se strožji pogoji vstopa in karantene, ki so veljali za prihode iz nekaterih južnoafriških držav zaradi različice omikron, prav tako ni več seznama teh tveganih držav. V javnem potniškem prometu odslej omejeno število potnikov S spremembami odloka je vlada določila pogoje uporabe javnega prevoza potnikov v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so po dopisni seji vlade sporočili z vladnega urada za komuniciranje. Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih bo število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. V avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi ta, vendar mora biti razdalja med potniki na stojiščih najmanj en meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena. Pri prevozih potnikov bo treba vstopati pri sprednjih vratih, preostala vrata avtobusa so namenjena izključno izstopu potnikov, navaja odlok. icon-expand V javnem potniškem prometu odslej omejeno število potnikov FOTO: Shutterstock V javnem prevozu oseb v železniškem prometu je število potnikov omejeno na število sedišč. V potniških vagonih, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi ta, a mora biti tudi v tem primeru razdalja med potniki na stojiščih najmanj en meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena. Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža, bo medtem lahko največ šest potnikov, pri čemer mora biti sedež desno od voznika prost. Odlok bo začel veljati v ponedeljek, s čimer se izvajalcem prevoza potnikov omogoči primeren čas za označitev stojišč, so še dodali v vladnem uradu za komuniciranje. Vlada skrajšala trajanje karantene na domu Vlada je s sklepom o določitvi trajanja karantene na domu pri nalezljivi bolezni covid-19 določila čas trajanja karantene na domu. Karantena ob visokorizičnem stiku bo od ponedeljka tako trajala sedem in ne več deset dni. PREBERI ŠE V četrtek 4069 okužb, od ponedeljka karantene sedemdnevne Kot so sporočili z ministrstva za zdravje, je vlada na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje določila sedemdnevno obdobje, ko se osebo, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covid-19 oz. prihaja z območja z visokim tveganjem za okužbo, napoti oz. se ji odredi ukrep karantene na domu. icon-expand