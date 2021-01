Strokovnjaki svarijo: Nujna je čimprejšnja vključitev otrok v učne procese v živo

Strokovnjaki na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov opozarjajo, da medosebne interakcije predstavljajo osnovne življenjske potrebe že v najzgodnejšem razvoju, v obdobju adolescence pa postanejo stiki z vrstniki ena ključnih potreb njihovega razvoja. Posledice socialne izolacije v obdobju odraščanja imajo lahko negativne vplive na strukturne spremembe v možganih, v predelih možganskih povezav, odgovornih za socialno dozorevanje, t.i. socialnih možganov, ki so neposredno odvisni od medosebnih stikov in interakcij. Dodatno grožnjo zdravju otrok in mladih predstavlja sočasna visoka stopnje stresa in socialne izoliranosti.

Pandemija lahko na duševno zdravje otrok in mladostnikov vpliva preko čustvenega stanja staršev, preko osamljenosti in preko pomanjkanja aktivnosti ter šolanja. Kar 68 odstotkov staršev na primer poroča o slabšem materialnem stanju zaradi epidemije, povečani anksioznosti in depresivnosti. Ob tem pa dokazujejo vpliv anksioznosti, depresivnosti, slabe stanovanjske situacije in drugih ukrepov ob epidemiji na pojačanje simptomov čustvenih in vedenjskih motenj pri otrocih in mladostnikih. Raziskave v razvitih državah kažejo, da več kot 80 odstotkov mladih z duševnimi motnjami poroča o poslabšanju simptomov med epidemijo, še posebej samomorilnosti, skoraj 30 odstotkov pa v tem času ne more nikakor dostopati do potrebne pomoči (preostali vsaj na daljavo).

Izkušnje spomladanskega ukrepa šolanja na domu so opozorile na dodatno razslojevanje populacije otrok in mladih – na tiste, pri katerih se šolanje nekako bolj ali malo manj uspešno nadaljuje in na pomemben del tistih, pri katerih šolanje na domu prinaša veliko grožnjo dolgoročne šolske uspešnosti, pa tudi eksistencialne varnosti.

Pod poziv k zaščiti otrok in mladostnikov so se podpisali dr. Marija Anderluh, izr.prof. dr. Maja Drobnič Radobuljac, izr.prof. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, asist. dr. Jerneja Maček, Nataša Potočnik Dajčman, Bojan Belec, Jasna Rujević, Urša Mrevlje Lozar, Katja Kobilšek Guna, Gašper Grobelšek in Miroslav Berić.

Zaprtje šol, dijaških in študentskih domov, vzgojnih zavodov, zavodov za usposabljanje, delo in varstvo ter socialno varstvenih ustanov je močno poseglo v ukrepe, ki jih je sistem omogočil za zdrav razvoj otrok in nekatere otroke in mlade večkratno ogrozilo. Doseganje razvojnih nalog je lahko ogroženo zaradi nedostopnosti opreme in potrebnega delovnega okolja, zaradi nezmožnosti prilagoditve na nov način življenja, slabšanja čustvenega zdravja, ki ga prinašajo nepredvidljivost, dodaten stres, ki se v negotovih razmerah prenaša tudi s pedagogov na učence, kot tudi osamljenost in izpostavljenost težavnim odnosom znotraj disfunkcionalnih družinskih okolij, v katera so se nekateri morali vrniti. Vrzeli v šolskem delu, če bodo omejevalni ukrepi trajali, bodo ogrozile njihovo dolgoročno šolsko uspešnost.

Vpliv ukrepov na telesno aktivnost otrok in mladih in njihov čas pred zasloni

Otroci so ob podaljševanju ukrepa šolanja na domu ogroženi tudi zaradi zmanjšanja telesne aktivnosti in povečanega časa za zasloni, posebej ranljiva skupina so otroci in mladi z avtističnimi in drugimi razvojnonevrološkimi motnjami. Raziskave opozarjajo, da otroci s šibko samopodobo, šibko vrstniško povezanostjo in znižanim razpoloženjem posegajo po zanje tveganih vsebinah na spletu in so ob podaljševanju časa na spletu dodatno ogroženi. Pričakovati je, da se bodo pri vseh teh ranljivih skupinah težave še stopnjevale ob ponovni vrnitvi v šolo.