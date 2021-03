Nujno varstvo samo za otroke staršev, zaposlenih v kritični infrastrukturi

Zapiranje vrtcev in zagotavljanje zgolj nujnega varstva vrtcem prinaša precej organizacijskih težav. V skladu z okrožnico bodo od 1. do 11. aprila zagotavljali nujno varstvo samo otrokom, katerih starši delajo v kritični infrastrukturi.

icon-expand Vnovične omejitve pri varstvu otrok za vrtce predstavljajo velik organizacijski zalogaj. FOTO: Shutterstock

V skladu z okrožnico, ki so jo vrtci prejeli danes popoldan, bodo od 1. do 11. aprila zagotavljali nujno varstvo samo otrokom, katerih starši delajo v kritični infrastrukturi. Ob tem se že kaže, da bodo nekateri starši postavljeni pred precejšnje izzive, je povedala predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj. "Bojimo se, da bo dobršen del gospodarstva ostal odprt in da starši ne bodo imeli varstva za svoje otroke," je izpostavila Bogatajeva. Sama kot ravnateljica Vrtca Škofja Loka pa tudi v današnji komunikaciji z drugimi ravnatelji že zaznava veliko potrebo staršev po varstvu otrok. "To nam daje vedeti, da se gospodarstvo v veliki meri niti ne bo zapiralo, zapirali pa se bodo vrtci in šole," je dejala. Nekatere dejavnosti, kjer je to mogoče, bodo prešle na delo od doma, vendar se tudi tu postavlja vprašanje varstva otrok. Starši namreč ob delu od doma le težko hkrati skrbijo zlasti za mlajše otroke. Na to problematiko so opozorili že v času dolgotrajnejšega zaprta vrtcev oziroma zagotavljanja zgolj nujnega varstva.

Sistem, na katerega prehajajo 1. aprila, bo podoben tistemu, ki je bil v veljavi lansko pomlad. Vendar so takrat imeli župani nekaj več pristojnosti pri odločanju glede na okoliščine, ki so vladale v določeni občini oziroma regiji. "Tokrat pa odlok za vse določa, da morajo starši prinesti potrdilo delodajalca. To potrdilo naj bi bilo enotno in smo ga dobili v prilogi okrožnice," je povedala Bogatajeva. Za kritično infrastrukturo veljajo sektorji energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, zdravstva, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov. Kot ocenjuje Bogatajeva, pod to med drugim spadajo tudi trgovska dejavnost, ki je vezana na prehrano, pa lekarne, pošte in tovrstne storitvene dejavnosti. Je pa prepričana, da se bodo na terenu zaradi omejitve zagotavljanja varstva pojavljale težave in da bodo tudi drugi delodajalci svojim zaposlenim pisali potrdila. "Situacija bo kar zahtevna in stiske staršev velike," je ocenila Bogatajeva, ki je podobno kot nekateri drugi ravnatelji vrtcev upala, da bodo lahko zagotavljali nujno varstvo vsem, ki ga bodo potrebovali. Vnovične omejitve pri varstvu otrok za vrtce velik organizacijski zalogaj Številni ravnatelji vrtcev so že dopoldan, ko so še čakali pojasnila šolskega ministrstva, za koga bo zagotovljeno varstvo, opozorili tudi, da jih čaka zahtevna organizacija dela, za katero imajo premalo česa. Sedaj bodo začeli zbirati prijave in potrdila, potem pa morajo oblikovati skupine, pri čemer je v okrožnici Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) kot normativ predvidenih šest do osem otrok na skupino. Čaka jih preoblikovanje obstoječih mehurčkov, kar se Bogatajevi z vidika preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom sicer ne zdi najboljša možnost. "Po vrtcih že imamo oblikovane mehurčke, ki predstavljajo po en oddelek vrtca. Na ta način smo uspešno krmarili in ni bilo velikega števila okužb, karanten ter odsotnosti. Sedaj pa se ti mehurčki spreminjajo, vanje prihaja od šest do osem otrok iz različnih vetrov, ki se bodo nato čez 11 dni vrnili nazaj v matične mehurčke," je opisala. Opozorila je, da je prehajanje med oddelki in enotami stresno tudi za same otroke, še posebej za najmlajše. "Te stiske, ki jih nekateri znajo ubesediti, drugi še ne, pa se kažejo tudi pri starejših otrocih," je navedla.

icon-expand Ravnatelji so dopolne tudi opozarjali, da jim primanjkuje časa. Takrat so namreč še čakali okrožnico z navodili in informacijami, ali bo nujno varstvo le za otroke zaposlenih v kritični infrastrukturi in ali bodo za to potrebna potrdila. FOTO: Dreamstime

Kot je povedala ravnateljica Vrtca Medvode Romana Epih, tudi predsednica Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, jo je odločitev o zaprtju vrtcev presenetila. Dopoldne je tako izpostavila, da jim to prinaša precej organizacijskih težav, njihovega reševanja pa se ne morejo lotiti, dokler ne dobijo okrožnice ministrstva, obljubljene za danes. "Moramo vedeti, za koga bomo zagotavljali nujno varstvo in ali starši potrebujejo potrdila delodajalcev," je pojasnila. "Treba je obvestiti starše, pobrati prijave, zapreti enote, razporediti delavce, narediti urnike, naročiti hrano," je dodala in izpostavila, da je veliko dela, da takšna odločitev dejansko zaživi v praksi. Zato si želi, da bi jim odgovorni bolj prisluhnili oziroma da bi se pri tovrstnih odločitvah z njimi posvetovali, da bi videli, kako stvari potekajo v praksi. "Nekatere zahteve so neživljenjske, vse ukrepe pa izvajamo, kolikor se da," je zagotovila Epihova. Ob tem je pojasnila, da imajo v vrtcu minimalno število okužb, čeprav je v njem okoli 700 otrok. Tudi ona je opozorila na dileme, ki jih za čas nujnega varstva prinaša začasno preoblikovanje mehurčkov.

Tudi ravnateljica Kranjskih vrtcev Tea Dolinar je povedala, da je zapiranje in ponovno odpiranje velik organizacijski zalogaj, naporno pa je tako za zaposlene kot za otroke in starše. Že pri prejšnjem zaprtju in vnovičnem odprtju se je pokazalo, da je to za nekatere manjše otroke precejšen šok in da je bila zanje vrnitev v vrtce kot povsem nov vstop. Izpostavila je, da je časa za pripravo premalo, da pa so vendarle že vajeni takšne hitre, a zato tudi stresne, organizacije. "Drugič je bilo že lažje kot prvič. Sedaj pa smo že uigrana ekipa in vse bomo uredili, kot bodo rekli," je zagotovila. Ker bodo sprejeli le otroke zaposlenih v kritični infrastrukturi, bodo verjetno dežurni samo v Kranjskih vrtcih, medtem ko bodo vrtci ob osnovnih šolah zaprti. O vnovičnem zaprtju vrtcev za zdaj vedo le to, kar so izvedeli iz medijev, pa je dejala ravnateljica mariborskega Vrtca Otona Župančiča Stanislava Lešnik. "Da bi se lahko bolj natančno pripravili, še vedno čakamo na navodila. Predvidevamo, da bo vse skupaj teklo v takšni smeri kot konec oktobra. Informativno že lahko povprašamo starše in zaposlene, kdo potrebuje nujno varstvo, to pa je za zdaj vse," je še pred prejeto okrožnico dejala Lešnikova, ki sicer pričakuje, da bo od 20 do 30 odstotkov staršev zagotovo potrebovalo nujno varstvo. Po njenih besedah bo z vnovično omejitvijo izzvenelo vse njihovo prizadevanje iz časa, ko so bili spet povsem odprti in so se otroci na nek način spet uvajali v rutino tega mariborskega vrtca. Ta sicer v 33 oddelkih skrbi za 545 otrok, zaposluje pa 113 ljudi, med katerimi se jih je doslej cepilo le 18. Nekaj jih je okužbo prebolelo, ostali pa so se zaradi nerazjasnjenih težav s cepivom odločili še počakati.

Vsakokratno zapiranje ni enostavno ne za starše ne za otroke in niti za zaposlene, pa je pojasnila ravnateljica vrtca Delfino blu iz Kopra Monica Bertok, ki pa se zaveda resnosti razmer: "Jasno je, da je zdravje na prvem mestu in naredili bomo, kar nam bodo rekli." Do zdaj sta se sicer cepili približno dve petini od skupno 50 zaposlenih.

Tudi ravnatelji ljubljanskih šol so še dopoldne izpostavljali, da si želijo, da bi čim prej prejeli okrožnico ministrstva za šolstvo. Medtem ko v izvedbi pouka na daljavo ne vidijo težav, pa namreč staršem do nedavnega niso mogli dati jasnih informacij glede izvedbe nujnega varstva. Starši so na spletni strani ministrstva lahko prebrali, da bodo šole za učence od 1. do 3. razreda zagotavljale nujno varstvo, medtem ko ravnatelji podatka o tem niso dobili. Po besedah vodje strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateje Logar na današnji novinarski konferenci bodo sicer tokrat enaka pravila glede nujnega varstva veljala za vse.

V zvezi z organizacijo nujnega varstva so tudi v Kopru najprej počakali na okrožnico ministrstva, da vedo, koga lahko sprejmejo. Ker smejo sprejeti samo otroke staršev, zaposlenih v kritični infrastrukturi, bo število zelo omejeno, je ocenila Bertokova. Ob zadnjem zaprtju vrtcev, ki ni bilo popolno, je k njim sicer prihajala približno tretjina od okoli 230 vpisanih otrok. Je pa Bertokova ob tem poudarila pomen časa, ki ga otroci preživijo pri njih, saj je bil vrtec zanje v obdobju epidemije praktično edina priložnost za socializacijo in srečevanje z vrstniki. Počutje otrok je sicer po njenih besedah v veliki meri odvisno tudi od stanja doma. V brežiškem Vrtcu Mavrica, ki ga zadnje šolsko leto obiskuje 230 otrok, so se na odločitev o novi zapori odzvali z besedami, da ne gre za nič novega in da imajo z nujnim varstvom otrok dovolj izkušenj iz preteklega leta. Delo naj bi tako nemoteno teklo. Ravnateljica Silvija Komočar je dejala, da so na to dobro pripravljeni. Opozorila, obvestila za starše in drugo bodo posodobili. Koliko otrok bi nujno varstvo potrebovalo, težko ocenijo, med preteklim zaprtjem pa jih je v vrtec v povprečju dnevno prihajalo približno 30. Ocenila je tudi, da so bili otroci po prejšnjih zaporah vrnitve v vrtec veseli, da so nazaj v znanem vrtčevskem okolju, prekinitev obiskovanja vrtca pa je bila zanje težka. V Vrtcu Mavrica se je sicer cepilo približno 30 odstotkov zaposlenih, nekaj pa jih je covid-19 že prebolelo, je še povedala Komočarjeva.