O dobavi hitrih antigenskih testov: 'To je sramota za Slovenijo'

Medtem ko se Slovenci udeležujemo množičnih testiranj s hitrimi testi, ki so za nas na videz brezplačni, država pa bo zanje odštela slab milijon evrov, se lastnika dobaviteljskega podjetja Majbert Pharm zabavata v Mehiki.

Na papirju so kitajski hitri testi poslovne naveze Eferl-Nicoletti, ki so jih od začetka testiranja porabili že več kot 65.000, skorajda nezmotljivi. A v praksi vendarle dvom. "Testirali smo 515 ljudi, od tega je bilo 5,2 odstotka testov pozitivnih. Ta odstotek je pri PCR-testih mnogo višji, zato smo skeptični," je dejal Rudi Dolšak iz Zdravstvenega doma Ljubljana. V UKC Maribor so do danes preizkusili 19 hitrih testov, certifikati in dejanska zanesljivost pa ponavadi nimajo prav dosti skupnega.