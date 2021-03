'Odločala je komisija, o možnosti dodatnega naročanja nisem bil seznanjen'

Komisija se je po besedah nekdanjega ministra za zdravje Tomaža Gantarja očitno takrat odločila, da dodatnih količin omenjenega cepiva ne nabavi, ker so pričakovali, da bo prej odobreno cepivo AstraZenece. Tako se ne spomni, da bi komisija kaj povprašala o tem, ali naj se nabavijo dodatne količine cepiva Pfizerja in BioNTecha.

Kateri so bili člani te komisije, ki je odločala o naročilih cepiv, Gantar točno ne ve, je pa po njegovih besedah bila članica tudi nekdanja vodja svetovalne skupine za covid-19, ki danes vodi svetovalno skupino za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović . Čakamo še na pojasnila ministrstva za zdravje, kdo vse so bili člani omenjene komisije.

Marta Grgič Vitek: zmeraj smo odgovarjali, naj se nabavi toliko cepiva, kot nam pripada

Je pa nacionalna koordinatorica programa cepljenja nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Marta Grgič Vitek na današnji novinarski konferenci o covidu-19 potrdila, da je bila članica skupine, ki so jo sestavljali številni strokovnjaki s področja cepljenja. Potrdila je, da je bila komisija povprašana tudi glede naročil cepiv in da so zmeraj odgovarjali, naj se nabavi toliko cepiva, kot nam pripada glede na število prebivalcev.

Slovenija je namreč naročila 90 odstotkov odmerkov cepiv, ki ji v prvem in drugem četrtletju pripadajo glede na delež prebivalstva v celotni EU. Ta številka ni višja, ker decembra v drugem krogu nabave cepiva BioNTecha in Pfizerja ni naročila ničesar. Na ministrstvu za zdravje so v torek pojasnili, da je Slovenija v prvi fazi v celoti izkoristila možnost nabave cepiva Pfizerja in BioNTecha po sistemu razdeljevanja glede na delež prebivalstva. A se jeseni ni odločila za možnost dodatnega naročila, saj so pričakovali, da bo prej odobreno cepivo AstraZenece. Dodatno so se odločili za vse možne količine po menjavi na čelu ministrstva.