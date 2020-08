O uvedbi brezplačnega testiranja ob vrnitvi v državo pri nas ne razmišljajo

Selitve narodov proti jugu pomenijo tudi lažjo pot za prenos virusa. Pod besedno zvezo sproščen dopust si večina seveda ne predstavlja razkužil in mask.

"Saj smo na zraku, saj se ne more nič zgoditi. Ampak seveda, če smo ljudje tesno skupaj, je tudi v zunanjih prostorih možno, da letijo kapljice," opozarja vodja svetovalne skupine za covid-19 dr. Bojana Beović.

Sama je dopust preživela v Kranjski Gori, od koder je na izlete odhajala tudi v Avstrijo in Italijo. "Očitno je, da so v Italiji doživeli res hudo epidemijo in se držijo navodil," ugotavlja Beovićeva.

Drugje upoštevanje ukrepov prepogosto šepa. In ne glede na to, v kateri državi smo, največja previdnost velja v kampih. "Če se lahko tuširamo, ko ni večine, morda zjutraj ali zvečer. Ko gremo pomivat posodo, uporabljajmo masko," vsem, ki radi kampirajo, svetuje dr. Mateja Logar z Infekcijske klinike.