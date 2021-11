O zdravnikih, ki nasprotujejo cepljenju: 'Neetično in nestrokovno ravnanje v kritičnih razmerah'

"Gre za odziv mladih zdravnikov na plačna nesorazmerja, ki so nastala zaradi povečanja plač medicinskih sester," pojasnjuje Beovićeva. A kako naj se ta vlak zaustavi? Slovensko zdravstvo je namreč že zdaj kadrovsko podhranjeno. "Zdravniki, mladi zdravniki in Zdravniška zbornica se zavedamo, da je bilo treba izboljšati plače medicinskih sester, ki so v nekaterih primerih res izjemno nizke; pravzaprav enake, kot je minimalna zagotovljena plača v Sloveniji. Res pa je to prineslo nesorazmerja, ki so nedopustna," poudarja sogovornica.

Izpostavila je, da so zdravniki in specializanti nosilci programov in tudi odgovornosti. Da so se v času epidemije izjemno izkazali, prekinili so specializacije in s tem podaljšali svoj študij ter čas do statusa specialista, dodaja. "V tem trenutku so res razočarani. V zdravstvu bomo morali plače v celoti spremeniti in popraviti," poudarja.

Grožnja z odhodom bi se po njenem mnenju lahko uresničila po epidemiji. "Vrata evropskih držav so za slovenske zdravnike odprta. Odhodi se nam tudi že dogajajo in ne smemo biti država, ki bo zdravnike šolala in nato dopustila, da odidejo drugam."

Bodo zdravniki, ki nasprotujejo cepljenju in zanikajo virus, ob licenco?

Spregovorila je tudi o pismu Iniciative slovenskih zdravnikov, ki nasprotujejo cepljenju, nošenju mask in ostalim ukrepom, nekateri pa obstoj virusov celo zanikajo. Beovićeva je jasna, da lahko Zdravniška zbornica ukrepa po postopkih, ki jih določajo pravilniki, kodeks in zakonodaja. "Bomo pa v kratkem na ministrstvo poslali pobudo za spremembo zakonodaje, ki bo v takšnih primerih omogočila tudi odvzem licence," pove. Kot pravi, gre namreč za neetično in nestrokovno ravnanje v kritičnih razmerah.