Ob 374 testiranjih potrdili devet okužb, en bolnik umrl

Do zdaj so v Sloveniji potrdili 2180 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 120 bolnikov s covidom-19.

Podatki Covid-19 Sledilnika pa kažejo, da imamo v Sloveniji trenutno 234 aktivnih primerov okužbe.

Dva nova primera okužbe so včeraj zabeležili na območju Kranja, po enega pa v Ljubljani, Kamniku, Rogatcu, Litiji, Škofji Loki, Šmarju pri Jelšah in Šoštanju. Dva na novo okužena spadata v starostno skupino od 15 do 24 let, eden v 25–34, dva v 35–44, trije v 45–54, ena na novo okužena oseba pa je stara med 55 in 64 leti.

Covid-19 Sledilnik sicer še navaja, da je intenzivno nego v bolnišnici včeraj potrebovalo pet oseb, od tega so bile tri priključene na respirator, danes pa sta po njihovih podatkih še dve.