Ob 5139 PCR- testih potrjenih 1100 okužb

V četrtek so pristojni opravili 5139 PCR-testov, ki so potrdili 1100 okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 21,4 odstotka in je v primerjavi s prejšnjim dnem višji za 1,3 odstotne točke. V četrtek so opravili tudi 20.942 hitrih antigenskih testov. Pozitivne teste nato še preverijo s PCR-testi.

Sedemdnevno povprečje primerov je znašalo 848, kar je za 37 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 552 okužb na 100.000 prebivalcev, dan prej je povprečje znašalo 546 okužb, kažejo podatki NIJZ.