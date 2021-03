Ob 8. marcu pozivi k preprečevanju nasilja nad ženskami

Eden pomembnih ukrepov za zmanjševanje neenakosti na podlagi spola je preprečevanje poseganja v spolno avtonomijo žensk, je izpostavil varuh človekovih pravic Peter Svetina. Po njegovem pozivu naj odločevalci kaznivo dejanje posilstva opredelijo skladno z mednarodnimi standardi, po katerih so spolna dejanja dovoljena pod pogojem, če vanje privolijo vsi vpleteni. Vlada je sicer že pripravila spremembe kazenskega zakonika v tej smeri.

V društvu SOS telefon in delu društva Iskra so se zaradi približno petine več nasilja nad ženskami in v družini med epidemijo obrnili po pomoč na kabinet premierjaJaneza Janše in pristojne ministre. Z izjavo so jih pozvali k zagotovitvi pogojev, v katerih bodo žrtve lahko prijavile nasilje in jih ne bo nihče več obtoževal, da so za nasilje krive same.

Prav tako ukrepanje na področju, na katerem deluje, zahteva Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Pri pripravi nacionalnega načrta za okrevanje naj bo upoštevan tudi glas žensk, treba je vlagati v javni sektor in širiti storitve v dolgotrajni oskrbi, pripraviti spodbude za zaposlovanje mladih žensk in zajeziti prekarno delo, so našteli.