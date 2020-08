V petek smo v Sloveniji ob 892 testiranjih potrdili 15 okužb z novim koronavirusom, umrl ni nihče. V Mariboru so medtem znova vzpostavili klicno točko za boljšo dosegljivost ambulant. Potem ko je vlada odpravila v času epidemije covida-19 sprejeto prepoved o obratovanju trgovin ob nedeljah, pa so trgovci zdaj po večini že ponovno vzpostavili nedeljsko poslovanje prodajaln, odpirajo se tudi nakupovalna središča.

V petek smo v Sloveniji našteli 15 okužb z novim koronavirusom.

Vlada RS je na Twitterju sporočila najnovejše podatke v zvezi z okužbami z novim koronavirusom. V petek smo v Sloveniji testirali 892 oseb, od tega jih je bilo pozitivnih 15. Hospitaliziranih je trenutno 22 bolnikov, pet se jih zdravi na intenzivni negi. Dve osebi so medtem odpustili iz bolnišničnega zdravljenja v domačo oskrbo, umrl ni nihče.

Doslej smo v Sloveniji potrdili 2171 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 119 bolnikov s covidom-19. V Mariboru znova vzpostavili klicno točko za boljšo dosegljivost ambulant V mariborskem zdravstvenem domu so medtem po pritožbah bolnikov zaradi težav pri naročanju in vzpostavitvi kontakta z ambulanto izbranega osebnega zdravnika znova vzpostavili enotno klicno točko. Obenem so objavili jasna navodila, kako je mogoče na najhitrejši in najlažji način vzpostaviti stik z njimi ter dobiti ustrezno zdravniško obravnavo. V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor izpostavljajo, da se zavedajo težav, s katerimi se srečujejo njihovi bolniki pri naročanju in vzpostavitvi kontakta z ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki so posledica ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Poudarjajo, da se s tem problemom ne sooča samo njihov zavod, temveč tudi vsi ostali javni zdravstveni zavodi v Sloveniji. Bolnikom svetujejo, da naj najprej preverijo delovni čas ambulante in urnik naročanja na domači strani zdravstvenega doma. Takrat so namreč medicinske sestre dosegljive za telefonsko naročanje. "Vsaka naša ambulanta ima objavljen urnik delovanja naročanja, saj je v tem času ostalo delo razporejeno tako, da lahko večino tega časa porabijo za kontakt z bolniki," so sporočili. Ker so telefonske linije zaradi povečanega števila klicev preobremenjene in je pogosto težko vzpostaviti zvezo z ambulanto, bolnikom svetujejo, da komunicirajo prek elektronske pošte, če le imajo možnost. Odgovor bodo prejeli najkasneje v dveh delovnih dneh.

V zdravstvenem domu so tudi znova vzpostavili klicno točko, kamor lahko bolniki pokličejo v primeru, da na pet zaporednih telefonskih klicev s strani ambulante ni odziva. Klicna točka deluje med 7. in 15. uro na telefonski številki 02 22 86 200. Tam bodo bolniki prejeli vsa nadaljnja navodila, lahko pa bodo tudi predali morebitna naročila za želeno obravnavo. Ta klicna točka je v preteklih štirih mesecih že delovala, a so jo pred dobrim tednom ukinili zaradi nezmožnosti financiranja te dodatne storitve. Kot navajajo v zdravstvenem domu, so bili v to primorani, "saj je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) znižal plačilo avansov v višini 12,5 odstotka, kar za naš zavod pomeni okoli 120.000 evrov mesečno oziroma plačo 60 zaposlenim". "Ob tem ZZZS v cenah zdravstvenih storitev še vedno financira le nižje vrednosti plačilnih razredov, kot je naša obveza za izplačilo zaposlenim po zakonu (3,82 odstotka, kar v masi plač za naš zavod na letni ravni pomeni 1,2 milijona evrov). ZZZS tudi ne priznava dveh odstotkov sredstev za dodatek za uspešnost ter še vedno ne financira zakonsko predpisane amortizacije," poudarjajo. "Kljub temu dejstvu smo se zaradi še vedno obstoječih izrednih razmer v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor odločili, da zaradi boljše dostopnosti do zdravstvene obravnave to breme v celoti prenesemo na zdravstveni dom," so dodali. Trgovci znova vzpostavili nedeljsko poslovanje prodajaln Potrošniki pa bodo imeli v nedeljo še večjo izbiro za nakupovanje kot doslej. Potem ko je vlada odpravila v času epidemije covida-19 sprejeto prepoved o obratovanju trgovin ob nedeljah in so bile prve odprte že prejšnjo nedeljo, bo tokrat odprtih še več prodajaln z živili. Odpirajo se tudi nakupovalna središča.

Po Mercatorju, Tušu, Hoferju in Eurospinu, ki so vrata nekaterih trgovin odprli že prejšnjo nedeljo, so se za odprtje prodajaln odločili še v Sparu, Lidlu in E. Leclercu, odprle se bodo tudi trgovine Jager. Vrata bodo odprla tudi nakupovalna središča pod okriljem SES: ljubljanski Citypark, Aleja in center Vič, celjski Citycenter ter mariborski Europark. Odprta bodo do 15. ure.

Vlada je odlok o prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikov, s katerim je v času epidemije covida-19 omejila delovanje večine dejavnosti, spremenila prejšnji teden. S spremembo je odpravila določitev minimalnega obratovalnega časa trgovin z živili in prepoved obratovanja ob nedeljah. Zdaj so sproščene vse omejitve iz odloka, prepoved velja le še za obratovanje diskotek in nočnih klubov.