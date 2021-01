Ob delnem sproščanju ukrepov testiranje na novi koronavirus tudi za študente

Na ljubljanski univerzi so ob pozivu fakultete za matematiko k uvedbi hitrih testov na koronavirus za lažje dokončanje zimskega semestra, odgovorili, da je to z ministrstvom dogovorjeno, ko bomo v rdeči fazi. Takrat bodo študenti lahko opravljali laboratorijske vaje in druge obveznosti, o tem pa so dekane obvestili v petek, pravi rektor Igor Papič.

Dekan ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko Anton Ramšak je v današnjem pismu rektorja Univerze v Ljubljani Igorja Papiča in ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec pozval, da hitro sprejmeta ukrepe, ki bodo univerzi omogočili izvedbo omejenega študijskega procesa v minimalnih skupinah ali individualno na podlagi negativnega brezplačnega hitrega testa študentov in pedagogov. S tem ukrepom bi bistveno olajšali hude težave, s katerimi se na univerzi srečujejo ob zaključku zimskega semestra, je zapisal.

Poudaril je, da so se na fakulteti zelo dobro organizirali med epidemijo covida-19 in izvedli večino pouka na daljavo. Podobno je na drugih članicah univerze. Ob zaključku semestra pa se je izkazalo, da je v delu študijskih programov za dokončanje semestra nujna tudi fizična prisotnost tako študentov kot profesorjev. "Ukrep bi podobno kot pri dovoljevanju športne vadbe in treningov na podlagi negativnega testa omogočil zaključek različnih projektov, izvedbo specifičnih laboratorijskih vaj ter dokončanje diplomskih in magistrskih nalog," je prepričan Ramšak.

icon-expand Laboratorijske vaje ne morejo potekati na daljavo FOTO: Dreamstime

"To, kar dekan Ramšak predlaga, je že vse dogovorjeno z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Čakamo prehod v rdečo cono, ko bomo prejeli natančnejša navodila glede izvedbe študijskega procesa, ta bodo vključevala tudi testiranje," je za STA povedal Papič, ki je večkrat opozoril na skrb vzbujajoče stanje visokega šolstva v času covida-19. Predavanja in vaje izvajajo po najboljših močeh, toda praktičnega dela se na daljavo ne da izvesti, je opomnil. Tako je prva stopnja sproščanja ukrepov po njegovih besedah predvidena že, ko bomo dosegli t. i. rdečo fazo. Takrat se bodo študenti lahko vrnili na fakultete, da opravijo nujne laboratorijske vaje in druge individualne obveznosti, je dejal Papič, ki si želi, da bi se to zgodilo čim prej.

icon-expand Predvideno je tudi testiranje študentov FOTO: Miro Majcen

"Komaj čakamo da pridemo v rdečo fazo, da bodo lahko študentke in študenti opravili nujne obveznosti za prvi semester. To je še daleč od pravega odprtja univerze, bo pa pripomoglo k odpravljanju zaostankov," je dejal. Zatrdil je, da bodo naredili vse, da študenti ne izgubijo letnika študija. Vsi dekani članic univerze so bili o tem obveščeni že v petek, zato Papiča čudi pismo, a dopušča možnost, da dekan ni "spremljal vseh mejlov". "Tudi glede testiranja na okužbo z novim koronavirusom je dogovor z ministrstvom. Ko bomo v rdeči coni, bomo dobili natančna navodila med drugim tudi za testiranje študentov in izvajalcev vaj," je še dodal Papič, ki mu sicer septembra poteče mandat na položaju rektorja univerze. Kot je napovedal, se bo spomladi potegoval za drugi mandat rektorja.