Ob dnevu civilne zaščite: 'Na vas se vedno lahko zanesemo'

Delo Civilne zaščite (CZ) v minulem letu je močno zaznamovala epidemija covida-19, saj so pomagali tako s sprejemom, skladiščenjem in delitvijo zaščitnih sredstev kot tudi s kadrovsko pomočjo, je na virtualni novinarski konferenci ob dnevu civilne zaščite ocenil poveljnik CZ Srečko Šestan.

Epidemija nalezljive bolezni je sicer po zakonu edina naravna nesreča, ki je ne vodi civilna zaščita, je uvodoma spomnil Šestan. Kljub temu je CZ v tem času opravila veliko nalog na tem področju. Tako so razdelili več kot 35 milijonov kosov različne zaščitne opreme. "Pomagali smo zdravstvenim zavodom in domovom za starejše občane s 143 zabojniki za različne namene," je navedel Šestan. Rdeči križ je pomagal policiji na mejnih prehodih, tu je še pomoč pri oskrbi ranljivih skupin, gasilci pa so izvajali razkuževanje prostorov in objektov, je naštel poveljnik CZ. V drugem valu so pripadniki civilne zaščite odigrali pomembno vlogo pri vzpostavitvi povečanih kapacitet v bolnišnicah, pri čemer je Šestan izpostavil UKC Ljubljana, kjer je ob koordinaciji CZ pomoč izvajala večinoma Slovenska vojska. Na kadrovskem področju so prek Rdečega križa pomagali pri razbremenitvi zdravstvenega kadra, na lokalni ravni pa so pomagali pri vzpostavitvi in organizaciji rdečih con tako v kot zunaj domov za starejše. Pri tem je Šestan kot primer dobre prakse navedel Postojno. Prav tako so bili v civilni zaščiti dejavni pri izvajanju in organizaciji množičnih testiranj. Ob vseh navedenih nalogah so pripadniki civilne zaščite v lanskem letu opravili tudi več intervencij kot leto prej, in sicer več kot 22.000, ob tem, da so se vse intervencije izvajale v posebnih pogojih zaradi epidemije. Prvi mož civilne zaščite je ob tem poudaril, da so zelo ponosni na to, da so lahko pomagali pri nalogah, ki jih nikoli prej niso opravljali in na katere niso bili pripravljeni. Kot negativno posledico epidemije pa je Šestan izpostavil določen izpad izobraževanj in usposabljanj, v prvi vrsti gasilcev. Sam je sicer prepričan, da bodo tudi ta zaostanek uspeli kmalu nadoknaditi.

icon-expand Ob današnjem dnevu so podelili tudi priznanja civilne zaščite. Najvišje priznanje, kipec civilne zaščite za življenjsko delo, so podelili poveljniku civilne zaščite za obalno regijo Zvezdanu Božiču. FOTO: Miro Majcen

Kot so naknadno sporočili z ministrstva za obrambo (Mors), se je slovesnosti udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, obrambni ministerMatej Tonin pa je spomnil na pomen vseh, ki delujejo v CZ, ter širše na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. "Na vas se vedno lahko zanesemo. Ob razmerah, ki nas ogrožajo, poskrbite za učinkovito ukrepanje, varujete človeška življenja, skrbite za naše premoženje in preprečujete usodne posledice za okolje," so v sporočilu za javnost povzeli Toninove besede. Ob tem je poudaril, da so se pripadniki civilne zaščite na epidemijo "odzvali takoj ter na ustrezen in učinkovit način, ob tem pa ukrepate in rešujete tudi ob številnih drugih nesrečah". Minister je napovedal, da se bo še naprej trudil za zagotavljanje dobrih temeljev za delo in nadaljnji razvoj civilne zaščite, tako kar zadeva normativno ureditev kot materialne pogoje. Sistem civilne zaščite mora po njegovih besedah imeti trdno podlago in podporo, ki mu zagotavljata, da lahko učinkovito deluje in se odziva na najrazličnejše krizne razmere.

Letos bo uprava za zaščito in reševanje podelila skupno 251 priznanj. Letošnji prejemnik kipca civilne zaščite Zvezdan Božič je pomagal pri vzpostavitvi konceptov odziva na nesreče, za katere so izdelani državni načrti zaščite in reševanja, in jih uspešno razdelal na ravni regije. Med drugim je z upravo za pomorstvo in agencijo za okolje sistematično vodil in usmerjal področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na morju in v obalnem pasu. Skrbel je za razvoj službe CZ za podporo in opravljanje posebnih nalog zaščite, reševanja in pomoči pri ekoloških in drugih nesrečah na morju. Kot regijski poveljnik je uspešno vodil intervencije ter organiziral različne aktivnosti in vaje, hkrati pa je aktiven na mednarodnem področju, so zapisali v sporočilu za javnost.