Ob tveganem stiku karantena za zdravstvene delavce s simptomi

Tretja faza organizacije dela

Direktorica Splošne bolnišnice (SB) Ptuj, Anica Užmah, je potrdila, da so tretjo fazo razglasili v sredo.

Iz SB Celje so sporočili, da bodo tretjo fazo razglasili danes. "Vendar pa bomo odločitve glede vključenosti zaposlenih, ki so imeli visokotvegan stik, v delovni proces sprejemali individualno, glede na izpostavljenost in specifičnost delovnega procesa," so poudarili. Ob tem so pojasnili, da lahko takšni zaposleni delo opravljajo pod določenimi pogoji, kot so redno testiranje, zaščita s posebno osebno varovalno opremo ter samozaščitno obnašanje med odmori za malico in v garderobi.

Strokovna direktorica šempetrske bolnišnice, Dunja Savnik Winkler, je v sredini izjavi za medije povedala, da naj bi direktor bolnišnice Dimitrij Klančič tretjo fazo razglasil v kratkem. Navodila NIJZ sicer določajo še prvo in drugo fazo. V prvi fazi, ko je na voljo dovolj zdravstvenih delavcev, delavec po tveganem stiku deset dni ne sodeluje v delovnih procesih, pri katerih bi se lahko virus prenesel na bolnike ali sodelavce.

V drugi fazi, ko je število razpoložljivih zdravstvenih delavcev omejeno, pa se delavec iz delovnih procesov, pri katerih bi se lahko virus prenesel na bolnike ali sodelavce, po tveganem stiku umakne za sedem dni.

Ob tem priporočila navajajo, da za zdravstvene delavce, cepljene s poživitvenim odmerkom cepiva, "odstranitev iz delovnega procesa ni potrebna". Priporočajo pa, da se testirajo takoj po tistem, ko prejmejo informacijo, da so bili v tveganem stiku, še enkrat pa čez dva dni.