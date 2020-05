Ob ponovnem odprtju vrtcev otroci mirnejši, mlajši potrebujejo več osebnega stika

Zaposleni odprtje vrtcev po epidemiji novega koronairusa pozdravljajo, kljub temu pa so se nekateri soočali s prostorskimi težavami in pomanjkanjem kadra, opozarja predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj. Opazili so, da so otroci mirnejši, previdnejši in bolj tihi, mlajši pa potrebujejo več bližine in osebnega stika.

FOTO: Damjan Žibert

Zaposleni so pri mlajših otrocih v starostnem obdobju od enega do treh let opazili, da jim ponovni vstop in uvajanje predstavljata težave. Poudarila je, da mlajši otroci iščejo bližino, zato strokovne delavke z njimi delajo bolj poglobljeno in z več osebnega stika. Po njenih besedah so imeli težave predvsem tisti mlajši otroci, ki so že pred epidemijo manj časa preživeli v vrtcu.

Pri tem je po njenem mnenju dobro, da je bil normativ nekoliko nižji in da je bilo več časa in priložnosti za crkljanje in več intimnega stika za posameznega otroka. Tako so"nekako začutili, da niso zapuščeni, da so varni in da lahko postopoma sami pridejo v interakcijo z drugim otrokom in da jim bo ponujena pomoč, ko jo bodo potrebovali,"je povedala. Otroci v vrtcih so bili po predhodnem dogovoru zaposlenih posebej razporejeni v skupine, ki se med seboj niso mešale. Ločeni so bili tudi prostori za igro, nekatere so nadomestili tudi z alternativnimi možnostmi. Otroci so se tako igrali tudi na parkiriščih, kjer je bilo to mogoče varno zagotoviti, v bližnjih gozdovih, travnikih in na terasah.

Otroci so bili veseli vrnitve k vzgojiteljicam. FOTO: Damjan Žibert

Bogatajeva je povedala, da so imeli nekateri vrtci tudi precej zadrege pri organizaciji dela. V vrtcih, kjer je bilo veliko število prijavljenih otrok, je bilo treba poiskati nove prostore bodisi znotraj vrtca bodisi znotraj osnovnih šol. Nekateri vrtci so imeli tudi stisko s kadrom, saj se nekatere delavke na delo niso vrnile bodisi iz zdravstvenih razlogov bodisi zaradi varovanja svojih otrok na domu.