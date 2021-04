Ob postopnem sproščanju intenzivne priprave na ponoven zagon turizma

Kot pravi vedo, da je sektor v izjemno zahtevnem položaju in se zavedajo, da se dela z omejitvami, zato upajo, da se bodo razmere v kratkem še bolj sprostile. "Da bomo turizem lahko zagnali na tak način, da bo to možno v čim večji meri," je dodala.

Predstavila je tudi promocijski načrt oziroma strategijo, s katero bodo privabili goste, ponudbo pa predstavili kot privlačno ter epidemiološko varno. Kot pojasnjuje, so začeli z intenzivnimi pripravami promocijskih in komunikacijskih dejavnosti na tujih, trenutno sicer bolj na bližnjih trgih.

"Tudi prej med samo epidemijo smo bili vseskozi prisotni, sicer z močno prilagojeno komunikacijo in ne direktnim vabljenjem v Slovenijo, ker to ni bilo možno," je dejala in pojasnila, da so vseskozi delali na tem, da so bili prisotni z navdihujočimi zgodbami. Po njenih besedah so veliko sodelovali tudi s tujimi novinarji, da bi Slovenijo ohranili v zavedanju bodočih obiskovalcev."Da si lahko planirajo oddih v Sloveniji, takoj ko bo to mogoče,"je dodala.

Zdaj pa so predvsem na digitalnih kanalih začeli s še bolj intenzivno komunikacijo. Kot pravi dajejo poudarek predvsem na varna, zdrava in atraktivna doživetja tako za bližnje trge kot tudi s komunikacijo na domačem trgu. "Tudi letos bomo za domače turiste to komunikacijo peljali kot promocijsko vseslovensko motivacijsko kampanjo - Zdaj je čas moja Slovenija," je še pojasnila.