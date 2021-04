Ob prestopu meje nekaj sprememb, tudi za lastnike nepremičnin

Spremembe so tudi pri vstopu v državo brez negativnega testa in brez napotitve v karanteno na domu , in sicer se tranzit čez ozemlje Slovenije z dosedanjih 6 ur podaljša na 12 ur, prav tako ni več starostne omejitve za dnevne šolarje (do sedaj je ta izjema veljala za dnevne šolarje do 15. leta starosti), med izjeme pa so dodane tudi osebe, ki prevažajo dnevne šolarje in se čez mejo vrnejo takoj po opravljenem prevozu (do sedaj so potrebovali sedemdnevni negativni test). Med nujne razloge so po novem dodani tudi poslovni razlogi.

Za prehod državne meje bodo po novem veljala nekoliko spremenjena pravila. Kot so sporočili pristojni, bodo mejo brez napotitve v karanteno na domu lahko prestopali vsi tisti, ki so že prejeli cepivo podjetij BioNTech/Pfizer, Moderna in AstraZeneca, po novem pa sta na seznamu tudi cepivi Sputnik in Johnson & Johnson. Pri teh dveh bo oseba z dokazilom o cepljenju morala dokazati, da je od prejema prvega odmerka preteklo najmanj 21 dni.

Sedemdnevni negativni rezultat PCR- ali HAG-testa za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu po novem potrebujejo osebe, ki mejo prehajajo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in se čez mejo vračajo v 72 urah po prehodu meje. Ta izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Osebe, ki so mejo prestopale zaradi varstva in pomoči osebam, starševske skrbi in stikov z otroki ter vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, morajo po novem imeti s seboj tridnevni negativni test, in ne več sedemdnevnega. Brez napotitve v karanteno na domu in s predloženim negativnim rezultatom PCR- ali HAG-testa, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa, lahko v državo stopi tudi državljan države članice EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice EU ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 48 urah po prehodu meje.

V delu izjeme, ki se nanaša na opravljanje vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Na seznamu držav članic EU ali schengenskega območja so spremembe pri Danski, Finski, Franciji, Italiji, Norveški in Španiji, s seznama pa je črtana Portugalska. S seznama tretjih držav je črtano Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.